"Ik overweeg een verhuis naar Italië": opvallende man zit achter fanpagina van Wout van Aert

De fanpagina van Wout van Aert op Facebook telt bijna 30.000 volgers. Achter dit initiatief staat een opmerkelijke figuur: George Agada, een jonge Nigeriaan die zijn passie voor wielrennen volledig rond Van Aert heeft opgebouwd.

Van voetbal naar wielrennen

Agada geeft aan dat hij aanvankelijk vooral voetbal volgde. “Ik was vroeger vooral een voetballiefhebber, maar mijn favoriete club bleef me ontgoochelen”, vertelt hij aan Sporza. Het was die teleurstelling die hem richting wielrennen bracht. Hij benadrukt dat Van Aert hem meteen wist te overtuigen door zijn prestaties en uitstraling.

De Nigeriaanse student microbiologie, 27 jaar oud, besteedt volgens eigen zeggen een groot deel van zijn dag aan het volgen van Van Aert voor de fanpagina op Facebook. “Ik bekijk zijn koersen online en snor alle interviews op. Na zijn ritzege in de Giro dit voorjaar heb ik de Facebookpagina opgericht.” Daarmee werd de basis gelegd voor een platform dat intussen duizenden volgers bereikt.

Fanpagina en bereik

De fanpagina richt zich vooral op een publiek dat minder actief is op moderne sociale media. “Veel volgers, zeker mensen op leeftijd, hebben geen Instagram of X. Ik neem de berichten van en over Van Aert over, laat die vertalen en post ze dan op Facebook.” Zo wordt informatie toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

De bewondering voor Van Aert gaat verder dan sportieve prestaties. “Zijn persoonlijkheid trekt me enorm aan. Hij springt er echt uit in het peloton. Wout blijft ondanks alles zo bescheiden.” Voor Agada is dit een doorslaggevende reden om zich zo intensief met de renner bezig te houden.

Toekomstplannen

Agada kijkt vooruit en koppelt zijn passie aan concrete plannen. "Mijn grote droom is om hem ooit te ontmoeten. Ik overweeg een verhuis naar Italië volgend jaar en dan kan ik Wout misschien kruisen bij een koers in Italië." Het idee van een verhuis onderstreept hoe ver zijn bewondering reikt.