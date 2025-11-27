Ruben Van Gucht doet knieval in De Slimste Mens: "Het enige wat ik kan doen"

Tijdens een aflevering van De Slimste Mens kwam Ruben Van Gucht terug op zijn veroordeling voor rijden onder invloed en sprak hij duidelijke woorden van berouw.

Campagne en context

In het programma werd een vraag gesteld over de verkeerscampagne van de openbare omroep, met als slogan ‘Er zijn geen excuses, rij zonder invloed’. Deze actie kreeg extra aandacht nadat Tom Waes eind vorig jaar betrokken raakte bij een ongeval onder invloed van alcohol.

De kandidaten Nona Van Braeckel, Jens Dendoncker en Ruben Van Gucht moesten inschatten hoeveel Belgische bestuurders recent toegaven met een te hoog promille achter het stuur te hebben gezeten. Het juiste antwoord bleek 19 procent te zijn.

Presentator Erik Van Looy reageerde scherp op dat cijfer. “Een op vijf, dat is veel te veel”, klonk het bij Play. Hij benadrukte dat hierover geen discussie bestaat en dat iedereen het eens is over de ernst van de situatie.

Persoonlijke situatie

Van Looy richtte zich vervolgens rechtstreeks tot Van Gucht, die eerder een rijverbod van negen maanden kreeg opgelegd. Hij herinnerde aan de spijt die Van Gucht eerder had uitgesproken en gaf hem de ruimte om dit opnieuw te verwoorden.

Van Gucht nam het woord en erkende zijn fout. “Het enige wat ik kan doen, is de straf aanvaarden en in de toekomst tonen dat ik het beter doe.” Daarmee maakte hij duidelijk dat hij de verantwoordelijkheid volledig op zich neemt.

Van Gucht gaf aan dat hij zijn gedrag blijvend wil aanpassen. Hij corrigeerde zichzelf tijdens zijn verklaring en benadrukte dat het niet bij een poging mag blijven. “Ik zal dat pad afleggen en proberen... Nee, niet proberen. Laten zien aan de mensen dat dat in de toekomst niet meer gaat gebeuren”, besloot hij.