Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf"

Toon Aerts klopte op het EK veldrijden in Middelkerke verrassend Thibau Nys in de sprint. Volgens Aerts lag dat ook aan een verkeerde inschatting van Nys.

Op de weg heeft Thibau Nys al enkele keren een (massa)sprint gewonnen en hij is dan ook een van de snelste crossers aan de meet. Toch liet hij zich op het EK in Middelkerke vloeren door Toon Aerts.

Nys en Aerts zijn lang ploegmaats geweest en hebben dan ook vaak samen getraind. "Hij heeft zelf achteraf gezegd dat ik hem niet vaak in de sprint heb geklopt. Thibau is een betere sprinter dan ik", geeft Aerts toe bij De Morgen.

Sprint wordt een troef van Aerts

Of Nys was toch een beter sprinter dan Aerts, corrigeert hij zelf. Want door afgelopen zomer voor het eerst in de WorldTour op de weg te rijden, heeft Aerts enorme stappe vooruit gezet. Ook in Ardooie won Aerts al een sprint.

Stilaan begint de sprint van Aerts ook een sprint te worden, hij kan het zich veroorloven om minder initiatief te nemen en te vertrouwen op zijn sprint. En ook Nys had daar duidelijk niet op gerekend.

Bandenwissel cruciaal op EK

Lees ook... Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"›"Hij heeft er gewoon niet bij nagedacht, anders had hij me nooit op kop laten komen", stelt Aerts. Halfweg koers was hij ook overgestapt op een fiets met hardere banden, daardoor kon hij de laatste bocht met meer snelheid nemen en zat Nys al niet meer in zijn wiel.