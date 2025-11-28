'Doorbraak in fusie: persconferentie en ploegvoorstelling Lotto-Intermarché staan gepland'

De fusie tussen Lotto en Intermaché-Wanty is nog altijd niet helemaal rond. Binnenkort zou er dan toch eindelijk meer duidelijkheid moeten komen.

Al sinds de Tour de France wordt er gewerkt aan een fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty, maar zo'n vier maanden later is die nog niet rond. En dat terwijl het nieuwe seizoen over anderhalve maand al van start gaat in Australië.

Als WorldTour-ploeg moet Lotto-Intermarché ook aanwezig zijn in de Tour Down Under (20 tot 26 januari). Binnenkort moet er dan toch eindelijk duidelijkheid komen over hoe de nieuwe ploeg er zal uitzien.

Begin december duidelijkheid over Lotto-Intermarché

Volgens HLN moet Lotto-Intermarché zich op 3 of 4 december verantwoorden bij de licentiecommissie van de UCI. Op 10 december zou de ploeg dan groen licht moeten en zou de fusieploeg ook een persconferentie organiseren.

Daar zou de ploeg dan antwoorden geven op alle vragen, organisatorisch en juridisch, over de nieuwe structuur. Op 6 december zou de ploeg ook al naar Spanje vertrekken voor een eerste ploegstage.

Ploegvoorstelling Lotto-Intermarché op 12 januari

Op 12 januari zou in Temse dan de ploegvoorstelling plaatsvinden, waar enkel het sportieve aan bod zal komen. Op 13 januari volgt dan de tweede ploegstage en moet de ploeg echt helemaal vertrokken zijn.