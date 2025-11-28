"Geen reden om het niet te doen": Albert doet duidelijke oproep aan Van Aert

Wout van Aert reed begin dit jaar onverwacht het WK veldrijden. Niels Albert hoopt dat Van Aert dit seizoen opnieuw aan de start zal staan.

Waar en wanneer maakt Wout van Aert zijn comeback in het veld en hoeveel crossen zal hij rijden? En past het WK veldrijden in Hulst zijn planning? Het zijn op dit moment allemaal nog onbeantwoorde vragen.

Rijdt Van Aert het WK veldrijden?

Van Aert zal wellicht begin december, vorig jaar deed hij dat op 6 december, zijn programma bekend maken en dan rond 21 december zijn comeback maken in het veld. Om dan opnieuw zo'n tiental crossen te rijden.

Niels Albert vreest wel. "Wout plant alles in functie van zijn klassieke voorjaar op de weg en stelde al dat de regenboogstrijd daar mogelijk niet in past", zegt Albert bij HLN.

Begin dit jaar was dat ook niet het geval, maar Van Aert besliste toen in de laatste week voor het WK om toch nog deel te nemen. Dit seizoen wordt het WK in het Nederlandse Hulst gereden, opnieuw dicht bij de Belgische grens.

Albert doet oproep aan Van Aert

