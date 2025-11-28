José De Cauwer over debacle met Wout van Aert: "Kan me dat niet voorstellen"

In Dwars door Vlaanderen leek Visma-Lease a Bike niet te kunnen verliezen. Neilson Powless stoofde Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson echter toch een peer.

Visma-Lease a Bike geraakte met drie renners voorop in Dwars door Vlaanderen, samen met Neilson Powless. Benoot en Jorgenson offerden zich op voor Van Aert, die moest sprinten voor de zege tegen Powless.

Keuze voor Van Aert was logisch volgens De Cauwer

Die keuze voor Van Aert bleek achteraf de foute te zijn, want hij verloor de sprint van Powless. Toch begrijpt José De Cauwer de keuze van Visma-Lease a Bike om alles op Van Aert te zetten.

"Wout van Aert is en blijft een boegbeeld van Visma-Lease a Bike", zei De Cauwer in de theatershow De Laatste Etappe. Van Aert schonk ooit de zege in Gent-Wevelgem aan Laporte en was een jaar eerder zwaar gevallen in Dwars door Vlaanderen.

Niemand kon voorspellen dat Van Aert zou verliezen van Powless

Daarom offerden Benoot en Jorgenson zich op en probeerden ze ook niet aan te vallen in de finale. "Ik kan me niet voorstellen dat er dan een van de ploegleiders is die ‘nee, we gaan kiezen voor zekerheid’ zegt."

