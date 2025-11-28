José De Cauwer over debacle met Wout van Aert: "Kan me dat niet voorstellen"

José De Cauwer over debacle met Wout van Aert: "Kan me dat niet voorstellen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Dwars door Vlaanderen leek Visma-Lease a Bike niet te kunnen verliezen. Neilson Powless stoofde Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson echter toch een peer.

Visma-Lease a Bike geraakte met drie renners voorop in Dwars door Vlaanderen, samen met Neilson Powless. Benoot en Jorgenson offerden zich op voor Van Aert, die moest sprinten voor de zege tegen Powless. 

Keuze voor Van Aert was logisch volgens De Cauwer

Die keuze voor Van Aert bleek achteraf de foute te zijn, want hij verloor de sprint van Powless. Toch begrijpt José De Cauwer de keuze van Visma-Lease a Bike om alles op Van Aert te zetten. 

"Wout van Aert is en blijft een boegbeeld van Visma-Lease a Bike", zei De Cauwer in de theatershow De Laatste Etappe. Van Aert schonk ooit de zege in Gent-Wevelgem aan Laporte en was een jaar eerder zwaar gevallen in Dwars door Vlaanderen. 

Niemand kon voorspellen dat Van Aert zou verliezen van Powless

Daarom offerden Benoot en Jorgenson zich op en probeerden ze ook niet aan te vallen in de finale. "Ik kan me niet voorstellen dat er dan een van de ploegleiders is die ‘nee, we gaan kiezen voor zekerheid’ zegt."

Lees ook... Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert "Daarmee zeg je dat Wout niet goed genoeg is, terwijl je hem dat vertrouwen juist wil geven. En wie had op voorhand gezegd dat Wout dat sprintje ging verliezen? Niemand", stelt De Cauwer nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Wout Van Aert
Tiesj Benoot

Meer nieuws

Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert

Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert

20:30
"Geen reden om het niet te doen": Albert doet duidelijke oproep aan Van Aert

"Geen reden om het niet te doen": Albert doet duidelijke oproep aan Van Aert

08:00
📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

08:30
Vertrek bij Van Aert en co: Tiesj Benoot onthult zijn opvallende drijfveer

Vertrek bij Van Aert en co: Tiesj Benoot onthult zijn opvallende drijfveer

18:00
🎥 Opnieuw een slachtoffer van de fusie: Belgische renner zet op zijn 26ste punt achter zijn carrière

🎥 Opnieuw een slachtoffer van de fusie: Belgische renner zet op zijn 26ste punt achter zijn carrière

07:35
Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"

Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"

21:30
"Wil zeggen dat het goed gaat": Toon Aerts over betaalmuur in het veldrijden

"Wil zeggen dat het goed gaat": Toon Aerts over betaalmuur in het veldrijden

20:00
Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

19:00
Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden

Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden

18:30
"Zou wel eens het juiste moment kunnen zijn": dit is de grote opdracht van Cian Uijtdebroeks

"Zou wel eens het juiste moment kunnen zijn": dit is de grote opdracht van Cian Uijtdebroeks

13:30
Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf"

Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf"

17:00
Kan hij Milaan-Sanremo winnen? Sergeant legt probleem voor Evenepoel bloot

Kan hij Milaan-Sanremo winnen? Sergeant legt probleem voor Evenepoel bloot

16:30
"Ik overweeg een verhuis naar Italië": opvallende man zit achter fanpagina van Wout van Aert

"Ik overweeg een verhuis naar Italië": opvallende man zit achter fanpagina van Wout van Aert

27/11
"Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel

"Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel

16:00
Geraint Thomas heeft nieuwe uitdaging te pakken, maar legt de lat bijzonder hoog

Geraint Thomas heeft nieuwe uitdaging te pakken, maar legt de lat bijzonder hoog

15:00
De Cauwer maakt de rekensom: "Zoveel miljoenen heeft hij te weinig verdiend"

De Cauwer maakt de rekensom: "Zoveel miljoenen heeft hij te weinig verdiend"

10:00
Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"

Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"

14:00
De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

26/11
Wout van Aert heeft een extra doel deze winter: "Speciaal voor hem een fiets op maat"

Wout van Aert heeft een extra doel deze winter: "Speciaal voor hem een fiets op maat"

09:00
Axel Merckx spreekt klare taal over de transfer van Evenepoel: "Dan was hij beter gebleven"

Axel Merckx spreekt klare taal over de transfer van Evenepoel: "Dan was hij beter gebleven"

13:00
Patrick Lefevere lag meer dan drie weken in het ziekenhuis: "De weg is nog lang"

Patrick Lefevere lag meer dan drie weken in het ziekenhuis: "De weg is nog lang"

12:25
Ruben Van Gucht doet knieval in De Slimste Mens: "Het enige wat ik kan doen" Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet knieval in De Slimste Mens: "Het enige wat ik kan doen"

12:00
Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met Pogacar

Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met Pogacar

11:00
Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers

Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers

27/11
📷 Na de zware valpartij op training: Chris Froome komt met verrassend nieuws

📷 Na de zware valpartij op training: Chris Froome komt met verrassend nieuws

27/11
Geflirt wordt alsmaar groter: toch onverwachte wending voor Evenepoel?

Geflirt wordt alsmaar groter: toch onverwachte wending voor Evenepoel?

27/11
Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

26/11
Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

26/11
Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

26/11
Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

26/11
Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

26/11
Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

26/11
Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles Naast de fiets

Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles

26/11
Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

26/11
'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

26/11
📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

26/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Jose De Cauwer Niels Albert Tiesj Benoot Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Dirk De Wolf Rik Verbrugghe Axel Merckx Oier Lazkano Cian Uijtdebroeks Tim Merlier Patrick Lefevere Juan Ayuso Geraint Thomas Sean Kelly

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved