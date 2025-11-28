Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Remco Evenepoel moest op het WK en EK wielrennen tevreden zijn met een zilveren medaille. Bondscoach Serge Pauwels vreest dat Evenepoel de kloof niet op één jaar zal kunnen dichten.

Op het WK in Rwanda, op het EK in Frankrijk en in de Ronde van Lombardije probeerde Remco Evenepoel het duel aan te gaan met Tadej Pogacar, maar telkens moest hij zijn meerdere erkennen in de Sloveen. 

Pogacar te sterk voor Evenepoel

Op het WK en het EK viel Pogacar op zo'n 70 kilometer van de streep aan, in de Ronde van Lombardije met zo'n 35 kilometer te gaan. Telkens was het verschil tussen Pogacar en Evenepoel groot. 

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wil Evenepoel de kloof met Pogacar proberen te verkleinen, maar de bondscoach Serge Pauwels vreest dat hij daar meer dan één winter voor zal nodig hebben. 

Evenepoel zal meer dan een jaar nodig hebben

"De kloof is groot", zegt Pauwels bij Direct Velo. "Om het niveau van Pogacar in de Tour of het WK te bereiken, zal het zeker meer dan een jaar duren. Maar dat is zijn uitdaging", gaat de bondscoach verder. 

Op het EK had Pauwels ook een plan om Pogacar te kloppen. "We hadden een duidelijk plan: Pogacar isoleren en hem man tegen man uitdagen met Remco. Pogacar was nog sterker, maar het plan bestond."

