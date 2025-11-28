Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

De betaalmuur maakt het veldrijden dit seizoen minder zichtbaar in Vlaanderen dit seizoen. In Groot-Brittannië zitten zelfs alle crossen achter een paywall.

De betaalmuur in het veldrijden zorgt voor heel wat ongenoegen bij supporters, die het de afgelopen jaren gewoon waren geworden dat bijna alle crossen op een open net zaten. Dat is sinds vorig seizoen niet meer zo.

Toen verdwenen in de kerstperiode vijf crossen achter een betaalmuur, dit seizoen zijn dat er twaalf. Zes crossen van de Superprestige en zes in de Wereldbeker zijn enkel met een sportabonnement bij Telenet of Proximus te bekijken.

Betaalmuur in Groot-Brittannië

Al lijkt de situatie in Groot-Brittannië nog wat erger te zijn. "In Groot-Brittannië zitten alle crossen achter een betaalmuur bij Discovery+. Een abonnement kost 45 euro per maand", zegt de Britse kampioen Cameron Mason bij Sporza.

Er zal volgend jaar zelfs geen enkele koers meer te zien zijn op een open net in in Groot-Brittannië. "Ook de Tour en de klassiekers zijn vanaf volgend seizoen niet meer gratis te bekijken", stelt Mason.

Zo'n vaart loopt het nog niet in België, waar kampioenschappen, de klassiekers en de Tour op een open net blijven zitten. Voor onder meer de Giro is er wel een abonnement nodig bij HBO Max (Eurosport).