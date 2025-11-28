🎥OFFICIEEL Intermarché-Wanty heeft knoop doorgehakt over toekomst van Biniam Girmay

Biniam Girmay (25) maakt geen deel uit van de nieuwe fusieploeg. Intermarché-Wanty heeft op zijn sociale media afscheid genomen van de Eritreeër.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty was Biniam Girmay sinds 15 oktober vrij om te vertrekken, ondanks een contract tot eind 2028. Anderhalve maand later is duidelijk geworden dat Eritreeër vertrekt bij Intermarché-Wanty.

Girmay neemt afscheid van Intermarché-Wanty

"Het is een ongelofelijke reis geweest voor mij bij Intermarché-Wanty", zegt Girmay op de ploegwebsite. "Ik ben nog steeds dankbaar voor het vertrouwen dat ze vijf jaar geleden in mij hebben getoond en voor de kans die ik gekregen heb om een WorldTour renner te worden."

"We hebben grootse dingen bereikt en laten zien wat mogelijk is wanneer iedereen dezelfde visie heeft. Ik heb oprecht veel plezier beleefd binnen dit team — met de renners, de staf en de ploegleiding — elk heeft op zijn manier bijgedragen."

"Soms moet je veranderingen omarmen. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk, en ik wil iedereen bij Intermarché-Wanty bedanken voor de afgelopen vijf seizoenen", besluit Girmay nog. Bij Intermarché-Wanty won hij Gent-Wevelgem in 2022 en drie etappes en de groene trui in de Tour vorig jaar.

NSN Cycling Team nieuwe ploeg van Girmay?

Girmay wordt al een tijdje gelinkt aan NSN Cycling Team, de opvolger van Israel-Premier Tech, maar officieel is die transfer nog niet. Binnenkort moet duidelijk worden bij welke ploeg Girmay in 2026 zal rijden.