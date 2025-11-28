OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

Mathieu van der Poel heeft zijn veldritkalender bekendgemaakt. De wereldkampioen zou zo'n dertien keer crossen en misschien over twee weken al zijn rentree maken.

Het wachten is voorbij, Mathieu van der Poel heeft zijn crosskalender voor deze winter bekendgemaakt. De wereldkampioen zou over zo'n twee weken al zijn rentree kunnen maken in de Wereldbeker van Namen op 14 december.

Terugkeer Van der Poel in Namen of Antwerpen

Dat hangt echter af van het feit of Van der Poel op dat moment al voldoende fit is. Als dat niet het geval is, dan gaat hij een week later van start in Antwerpen. In 2025 zou Van der Poel maximaal zes crossen rijden.

In Koksijde, Hofstade, Gavere en Loenhout komt Van der Poel na Antwerpen ook aan de start. In 2026 rijdt Van der Poel de crossen in Baal, Mol en Zonhoven, achter Benidorm staat nog een vraagteken.

De nationale kampioenschappen laat Van der Poel zoals gebruikelijk schieten. Daarna zal hij zich klaarstomen voor het WK veldrijden, waar hij voor de achtste keer kan winnen, met de Wereldbekers in Maasmechelen en Hoogerheide.

Veldritprogramma Mathieu van der Poel