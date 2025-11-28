Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

Mathieu van der Poel en Wout van Aert keren binnen enkele weken terug naar het veldrijden. Toon Aerts heeft er geen problemen mee dat zij opnieuw gaan domineren.

De afgelopen weken waren er heel wat verschillende winnaars in het veldrijden, ook al wonnen Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis elk al drie crossen. Toon Aerts kon twee keer zegevieren.

Twee zeges voor Aerts dit seizoen

Hij won de kermiscross in Ardooie, maar schoot ook de hoofdvogel af op het Europees kampioenschap. Als hij nog wil winnen dit seizoen, zal Aerts dat de komende weken moeten doen.

Want rond de kerstperiode zullen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start staan en vooral de wereldkampioen zal wellicht opnieuw domineren. Al heeft Aerts daar geen problemen mee.

Aerts over terugkeer Van der Poel en Van Aert

"Ik kan ermee leven. Ik geniet ervan als ik Mathieu eenzaam zijn rondjes zie malen. Hij kan dingen met de fiets die wij niet kunnen. Dat is mooi én ik kan ervan leren", zegt Aerts bij De Morgen. En hij geniet ook van de duels tussen Van der Poel en Van Aert.

Lees ook... De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert›Als enkel Van der Poel of Van Aert aan de start staat, dan dreigt dat wel ten koste te gaan van de spanning. "Misschien niet ideaal voor de sport, maar het is wat het is", stelt de Europese kampioen nog.