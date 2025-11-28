'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

Florian Lipowitz brak dit jaar helemaal door met een derde plaats in de Tour. Zijn contract loopt eind volgend jaar wel af bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Een Duitser op het podium van de Tour, dat was alweer geleden van Andreas Klöden in 2006. Na een donkere periode voor het Duitse wielrennen, lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Aflopend contract Lipowitz bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Met Red Bull-BORA-hansgrohe is er ook opnieuw een Duits topteam, Florian Lipowitz is dan ook een belangrijke voor de ploeg. Het contract van de nummer drie van de Tour loopt eind volgend jaar wel af.

Lidl-Trek, waar de Duitse supermarktketen hoofdaandeelhouder wordt, zag dat als een mogelijkheid om een goede Duitse renner aan te trekken. Al lijkt Lipowitz al een beslissing te hebben genomen over zijn toekomst.

Volgens de doorgaans goed geïnformeederde Daniel Benson heeft Lipowitz zijn contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe na de Tour de France al verlengd. De duurtijd van zijn nieuwe contract, die communiceert de ploeg nooit, is onbekend.

Tandem Evenepoel-Lipowtiz in de Tour

