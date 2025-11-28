Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

Lotte Kopecky staat samen met Remco Evenepoel op de '30 Under 30'-lijst van Forbes. De voormalige wereldkampioene onthult welke overwinning echt een kantelpunt was voor haar.

Met Remco Evenepoel en Lotte Kopecky staan twee wielrenners in de prestigieuze '30 Under 30'-lijst die Forbes opstelde voor België. Kopecky wordt omschreven als een van de meest succesvolle rensters van haar generatie.

Meer dan wielrenster alleen

"Ze is recordhoudster van de Ronde van Vlaanderen en won ook prestigieuze koersen als Parijs-Roubaix en Strade Bianche. Met wereldtitels, klassiekerzeges en nationale kampioenschappen inspireert ze met haar kracht, passie en doorzettingsvermogen."

"Daarnaast heeft ze haar eigen kledingcollectie. Als trotse ambassadrice van Plan International en gezicht van de Like A Girl-campagne moedigt ze meisjes aan om in zichzelf te geloven en hun dromen na te jagen."

Kopecky twee keer wereldkampioene

"Ik zit nu al 19 jaar op de fiets en daarin heb ik toch al wel iets bereikt. Ik werd al twee keer wereldkampioene, iets waar ik bijzonder trots op ben. Voor mij was dat de eerste keer dat ik dacht dat wielrennen iets was waar voor mij een toekomst in zat."

"De Strade Bianche voor de eerste keer winnen (in 2022, nvdr.), dat was echt een keerpunt voor mij. Sindsdien heb ik een knop kunnen omdraaien. Het is heel speciaal om genomineerd te zijn door Forbes, want naar de buitenwereld toe is het zeker belangrijk."