"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

De parcoursen worden de laatste jaren steeds zwaarder. José De Cauwer vindt dat het tijd is om in te grijpen voor de UCI.

Dat Tadej Pogacar het wielrennen domineert, heeft volgens veel kenners een logische oorzaak. De koersen worden elk jaar zwaarder en net op die parcoursen blinkt de tweevoudige wereldkampioen uit.

Op het WK in Rwanda moesten meer dan 5.000 hoogtemeters overwonnen worden, slechts 30 renners haalden de streep. Nummer zes Ciccone kwam op bijna zeven minuten van Pogacar over de streep.

Tour is te zwaar voor De Cauwer

Ook de Tour wordt elk jaar bijzonder zwaar gemaakt, volgend jaar staan er 54.000 hoogtemeters op het programma. "Dat is gewoon te veel", is José De Cauwer klaar en duidelijk bij De Grote Plaat.

"De top 10 van de Tour is 1 meter 80 en weegt 65 kilo... Ik zei tegen Visma-Lease a Bike: je weet wel dat een Nederlander nooit de Tour meer gaat winnen? De gemiddelde Nederlander is 1 meter 90", stelt De Cauwer.

De Cauwer doet voorstel aan UCI

Volgens De Cauwer moet de UCI dan ook ingrijpen. "De grote rondes moeten een lastenboek krijgen: het mag niet zus, het mag niet zo. Zo moeten meer en bredere renners aan de start komen die ambities kunnen hebben. Het is nu of een sprint, of een tijdrit, of een aankomst bergop."