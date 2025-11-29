WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

Het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst moet een volksfeest worden. De organisator pakt dan ook uit met enkele opvallende nieuwigheden.

Van 30 januari tot 1 februari worden in het Nederlandse Hulst de wereldtitels in het veldrijden uitgedeeld. Er is al elk jaar een cross in Hulst, maar de crossers krijgen op het WK wel een ander parcours voorgeschoteld.

"Dit is absoluut niet het parcours van de gewone cross in Hulst, wat al een heel mooi en uitdagend parcours was", zegt organisator Bram De Brouwer bij Sporza. "Dit wordt echt helemaal anders. De renners zullen verrast worden door wat hier wordt voorgeschoteld."

Opvallende tribune op WK in Hulst

De crossers zullen op een parcours van zo'n 3,3 kilometer vijf keer het water moeten oversteken. Ook twee steile beklimmingen en afdalingen op de Vesten zullen daarbij horen, een traditie in Hulst.

Het WK in Hulst pakt ook uit met een opvallende "België vs. Nederland-tribune", waarbij de twee landen elk aan een kant van het parcours in een aparte tribune zullen zitten. "We willen de Belgische en Nederlandse supporters samenbrengen op een leuke manier. We gaan het plezant houden, geen rivaliteit creëren."

Oproep aan Wout van Aert

Mathieu van der Poel bevestigde al dat hij aan de start staat van het WK, Wout van Aert nog niet. "We gaan ervan uit dat het een parcours is op maat van Wout. We kennen zijn programma nog niet, maar we doen een warme oproep. Hij is meer dan welkom."