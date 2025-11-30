Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering hoopt in 2026 opnieuw mee te dingen om het hoogste bij de vrouwen. In 2025 kon ze de Tour niet winnen, maar daar moet volgend jaar verandering in komen. Dat liet de Nederlandse toprenster zelf duidelijk verstaan.

Vollering werd in 2025 tweede in de Tour de France Femmes. Ze moest enkel Franse legende Pauline Ferrand-Prévot voor zich dulden in het eindklassement.

Vollering wil de Tour winnen

Op zaterdag 29 november werd het parcours onthuld voor de Tour de France Femmes van 2026. Vollering was daar aanwezig met haar ploeg FDJ United-SUEZ en liet er geen misverstand over verstaan wat haar ambitie is.

"Ik wil de Tour de France winnen met het team", vertelde ze er, opgetekend door Cyclingnews. Daar slaagde de Nederlandse al eens in in 2023, voorlopig haar laatste eindwinst in Frankrijk.

FDJ United-SUEZ is er klaar voor

Ze heeft vertrouwen in haar team voor volgend jaar. "Volgend jaar wordt weer een mooie uitdaging, met een aantal nieuwe renners in het team; we zijn er helemaal klaar voor", voegde Vollering toe.

"We zijn allemaal gemotiveerd voor het seizoen. Ik heb ons vorig seizoen zien groeien. Ik heb het gevoel dat we deze motivatie tot het einde van dit seizoen hebben meegenomen en meenemen naar het volgende seizoen. Ik ben erg gemotiveerd om volgend jaar aan het seizoen te beginnen."