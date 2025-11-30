Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Jurgen Mettepenningen werkt aan een fusie tussen zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw en Ridley Racing Team. Volgens Niels Albert ook nodig door de afwezigheid van Eli Iserbyt.

De toekomst van Eli Iserbyt als veldrijder blijft bijzonder onzeker. Hij ondergaat binnenkort weer onderzoeken om na te gaan of zijn rustperiode van vier weken ervoor heeft gezorgd dat zijn blessure wat beter is geworden.

Heeft Iserbyt nog toekomst als crosser?

Toch ziet het er niet goed uit voor Iserbyt en ook Niels Albert vreest. "Geloof me, ik spreek uit ervaring, omdat ik zelf van de ene op de andere dag ben moeten stoppen...", zegt Albert bij HLN.

"Stel dat Eli over een paar weken niet crossklaar blijkt, dan – hoe hard het ook zal zijn en hoe grof het ook klinkt – draait de wereld onvermijdelijk door." En dus moet Mettepenningen zorgen dat hij zijn sponsors aan boord kan houden.

Mettepenningen werkt aan fusie met Ridley

Hij moet schakelen en doet dat ook door te werken aan een fusie met Ridley Racing Team, waar Joris Nieuwenhuis kopman is. Met het vrijgekomen geld van Iserbyt zou hij die fusie ook rond kunnen krijgen.

Het zou wel betekenen dat er opnieuw een ploeg zou verdwijnen en Vanthourenhout en Nieuwenhuis plots ploegmaats zouden worden van elkaar. In de huidige financiële situatie in het wielrennen is er echter weinig andere keuze.