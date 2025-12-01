🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

Bij Visma-Lease a Bike ontbolsterde Matthew Brennan (20) dit jaar helemaal. Ploegmaat Matteo Jorgenson is dan ook lovend over het Britse toptalent.

Begin dit jaar stuurde Visma-Lease a Bike Matthew Brennan naar de Tour Down Under, waar hij meteen naar een tweede plaats sprintte in de openingsetappe. Daarna liet de Nederlandse ploeg hem twee 1.2 koersen rijden in Frankrijk.

Twee keer won Brennan, al tellen die overwinningen niet mee als profzeges doordat ze van een lager niveau zijn. Visma-Lease a Bike had echter genoeg gezien en stuurde Brennan naar de GP de Denain, waar hij ook won.

Brennan verbaasde Jorgenson met zege in Catalonië

Vier dagen later mocht hij ook starten in de Ronde van Catalonië, waar Brennan op indrukwekkende wijze de eerste etappe won door Tibor Del Grosso nog te remonteren. De trein was helemaal vertrokken, Brennan won daarna nog tien keer.

Ploegmaat Matteo Jorgenson was diep onder de indruk van de zege van Brennan in Catalonië. "Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gezien. Ik herinner me dat ik daar zat te kijken, met open mond, live", zegt hij bij Domestique Hotseat.

"Het heeft drie dagen geduurd voor ik besefte hoe erg ik onder de indruk was van die zege. Hij is zo indrukwekkend. Het is waanzinnig. Hij is de definitie van een wonderkind", is Jorgenson lovend over Brennan.