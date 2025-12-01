📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

De Giro heeft zijn parcours voor volgend jaar voorgesteld. Het startschot wordt gegeven in Bulgarije, er is één tijdrit van 40 kilometer en het zwaartepunt ligt in de slotweek.

Grande Partenza van de Giro in Bulgarije

Dit jaar ging de Giro van start in Albanië, waar Wout van Aert net naast de roze trui greep in de eerste etappe, volgend jaar is het dus de beurt aan Bulgarije om de Grande Partenza te ontvangen. Er worden in totaal drie ritten in Bulgarije afgewerkt.

De sprinters maken opnieuw kans op de eerste roze trui, pas op dag zeven staat de eerste van in totaal zeven aankomsten bergop op het programma, de aankomst ligt dan op Blockhaus (13,5 km aan 8,1%).

Volstaat één tijdrit om Evenepoel te overtuigen

Na de tweede rustdag, door de transfer vanuit Bulgarije, staat in de tiende etappe een vlakke tijdrit van 40,2 kilometer in Toscane op het programma. Het is wel de enige tijdrit in de Giro, zal dat genoeg zijn om Evenepoel te overtuigen?

Het zwaartepunt van de Giro ligt in de slotweek, met vier aankomsten bergop. De 19de etappe wordt de koninginnenrit richting Piani di Pezze, met onderweg ook de Passo Giau. Met 2.233 meter wordt dat het dak van de Giro.

