Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Foto: © photonews

Cameron Mason moest in Flamanville tevreden zijn met de derde plaats. En daar was de Britse kampioen niet tevreden mee.

De voorbije weken zette Cameron Mason een mooie reeks neer met heel wat ereplaatsen, maar winnen lukte nog niet voor de Britse kampioen veldrijden dit seizoen. Ook in Flamanville lukte het hem niet. 

Mason derde in Flamanville

Mason ging slecht van start, maar maakte het wel goed. Hij moest uiteindelijk toch tevreden zijn met slechts de derde plaats na ploegmaats Thibau Nys en Lars van der Haar. En daar was Mason niet echt tevreden mee. 

"Na de start schoot ik uit mijn pedaal, waardoor ik pas als 15e doorkwam na de eerste ronde. Daarna ben ik all-in gegaan in de achtervolging. Toen ik tot op 5 seconden kwam van Thibau zat ik op mijn limiet, terwijl hij zijn eigen tempo reed."

Beste resultaat van Mason in de Wereldbeker

"Dit is mijn beste resultaat ooit in de Wereldbeker, maar ik ben zeker dat ik beter kan dan dit. Daar kan ik niet over liegen." In Tabor werd Mason negende, nadat hij van de allerlaatste plaats naar de negende plaats reed. 

"Dat ik zo dicht eindig met al die foutjes die ik gemaakt heb, is frustrerend. Dus ja ik was teleurgesteld, want ik heb niet gewonnen", besloot de Britse kampioen nog. Zondag in Sardinië krijgt hij een nieuwe kans. 

