Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Michael Vanthourenhout won vorig seizoen de Wereldbeker, nu staat hij pas elfde na twee manches. Na zijn goede start van het seizoen draait het nu vierkant bij Vanthourenhout.

In zijn eerste vijf crossen van het seizoen viel Michael Vanthourenhout niet naast het podium. Hij won ook drie keer, onder meer de eerste twee manches van de Superprestige. Daarna begon het wat minder te gaan.

Mindere periode van Vanthourenhout

Vanthourenhout gaf op in de Koppenbergcross en werd tiende op het EK in Middelkerke, maar werd ook wel nog tweede in Lokeren en derde in Niel. In zijn laatste vier crossen eindigde Vanthourenhout niet meer in de top vijf.

In Tabor werd hij pas zeventiende, in Flamanville zevende. Na twee manches staat Vanthourenhout pas op de elfde plaats in de Wereldbeker en heeft hij al 52 punten achterstand op leider Thibau Nys.

Vanthourenhout mist Iserbyt

"Het is zeker niet slecht, maar net iets minder dan we van hem verwachten", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad over Vanthourenhout. Al ziet Wellens ook dat de afwezigheid van Iserbyt weegt op Vanthourenhout.

"Nu is de ploeg in de breedte niet sterk genoeg om een mindere prestatie van Michael op te vangen", stelt Wellens.