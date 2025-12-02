Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

De Belgische beroepsbond Sportspress van sportjournalisten heeft de shortlist voor de jaarlijkse onderscheidingen bekendgemaakt.

Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Remco Evenepoel behoort opnieuw tot de genomineerden en kan voor de vijfde keer bekroond worden. Naast hem staan atleet Isaac Kimeli en basketballer Ajay Mitchell op de lijst.

Bij de vrouwen gaat het tussen shorttrackster Hanne Desmet, basketbalster Emma Meesseman en zwemster Roos Vanotterdijk.

Belofte van het Jaar

Voor de categorie Belofte van het Jaar zijn drie jonge sporters aangeduid. Voetballer Nathan De Cat van Anderlecht, tennisster Jeline Vandromme en zwemster Roos Vanotterdijk maken kans op deze erkenning.

Ploeg van het Jaar

Ook teams worden onderscheiden. De Belgian Cats uit het basketbal, de Black Devils uit het rugby en landskampioen Union SG zijn de drie kanshebbers. Sportspress besluit dat deze ploegen het afgelopen jaar de meeste indruk maakten.

Coach van het Jaar

Lees ook... "Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar›In de categorie Coach van het Jaar zijn drie namen geselecteerd. Steve Darcis uit het tennis, Vincent Kompany van Bayern München en Mike Thibault van de Belgian Cats.

Paralympiër van het Jaar

Tot slot zijn er drie genomineerden voor de titel Paralympiër van het Jaar. Léa Bayekula in de G-atletiek, Tim Celen in het G-wielrennen en Laurens Devos in het G-tafeltennis.

Op de lijst met genomineerden stonden nog heel wat wielrenners. Dat kan je hier nog eens helemaal nalezen. Op de shortlists blijven enkel nog Remco Evenepoel en Tim Celen over. Op zondag 14 januari worden de winnaars bekendgemaakt op het Sportgala.