Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Shortlist bekend: deze wielrenners maken nog kans om Sportman van het Jaar te worden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Belgische beroepsbond Sportspress van sportjournalisten heeft de shortlist voor de jaarlijkse onderscheidingen bekendgemaakt.

Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Remco Evenepoel behoort opnieuw tot de genomineerden en kan voor de vijfde keer bekroond worden. Naast hem staan atleet Isaac Kimeli en basketballer Ajay Mitchell op de lijst.

Bij de vrouwen gaat het tussen shorttrackster Hanne Desmet, basketbalster Emma Meesseman en zwemster Roos Vanotterdijk.

Belofte van het Jaar

Voor de categorie Belofte van het Jaar zijn drie jonge sporters aangeduid. Voetballer Nathan De Cat van Anderlecht, tennisster Jeline Vandromme en zwemster Roos Vanotterdijk maken kans op deze erkenning.

Ploeg van het Jaar

Ook teams worden onderscheiden. De Belgian Cats uit het basketbal, de Black Devils uit het rugby en landskampioen Union SG zijn de drie kanshebbers. Sportspress besluit dat deze ploegen het afgelopen jaar de meeste indruk maakten.

Coach van het Jaar

Lees ook... "Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej PogacarIn de categorie Coach van het Jaar zijn drie namen geselecteerd. Steve Darcis uit het tennis, Vincent Kompany van Bayern München en Mike Thibault van de Belgian Cats.

Paralympiër van het Jaar

Tot slot zijn er drie genomineerden voor de titel Paralympiër van het Jaar. Léa Bayekula in de G-atletiek, Tim Celen in het G-wielrennen en Laurens Devos in het G-tafeltennis.

Op de lijst met genomineerden stonden nog heel wat wielrenners. Dat kan je hier nog eens helemaal nalezen. Op de shortlists blijven enkel nog Remco Evenepoel en Tim Celen over. Op zondag 14 januari worden de winnaars bekendgemaakt op het Sportgala.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

11:00
"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Hij maakte er een show van": Remco Evenepoel houdt zich niet in over Tadej Pogacar

10:00
"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

"Een Belg in het roze op dag twee": analist schuift onverwachte naam naar voor in Giro

09:00
Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

08:30
📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

📷 Slecht nieuws voor deelname Evenepoel? Giro stelt parcours voor 2026 voor

18:00
Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

Bart Wellens geeft duidelijke opdracht aan Thibau Nys als Mathieu van der Poel zal crossen

07:30
Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

07:00
Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

19:00
Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

Kan Van Aert in het veld Van der Poel kloppen? Herygers geeft zijn ongezouten mening

21:30
Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

Vanthourenhout is onzichtbaar geworden, Wellens wijst ook naar Iserbyt

20:30
🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

🎥 "Nog nooit zoiets gezien": Matteo Jorgenson diep onder de indruk van ploegmaat

20:00
Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

18:30
Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

Johan Bruyneel is hard voor Remco Evenepoel: "Zie geen voordelen, enkel veel risico"

13:00
Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

Sluit Van Aert WK veldrijden niet uit? Visma-Lease a Bike geeft Belgische fans hoop

17:00
"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

16:30
Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

16:00
Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert toch het WK veldrijden? Herygers zegt wat de doorslag zal geven

15:00
"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

14:00
Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

13:30
OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

12:30
Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

Van Aert geeft meer uitleg bij crosskalender en legt zijn keuze voor BK veldrijden uit

11:30
OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

OFFICIEEL: Van Aert daagt Van der Poel vijf keer uit, maar zet al vroeg punt achter zijn seizoen

01/12
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

30/11
Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

01/12
Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

Zonneveld kritisch voor "egoïst" Pogacar: "Was op het randje"

01/12
Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

01/12
Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

01/12
Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

01/12
Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

01/12
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

30/11
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

30/11
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

30/11
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

30/11
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

30/11
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

30/11
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

30/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Tim Merlier Bart Wellens Joris Nieuwenhuis Tom Boonen Johan Bruyneel Primoz Roglic Lars Van Der Haar Eli Iserbyt Tibor Del Grosso Joao Almeida Freddy Ovett Thijs Zonneveld Romain Bardet Biniam Girmay Toon Aerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved