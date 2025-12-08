"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

Sanne Cant (35) hing eind februari haar fiets aan de haak. Ze blijft echter druk in de weer, ze werkt bij een koersorganisator en is crosscoach, waardoor er nog weinig tijd is om te sporten.

Eind november mocht Sanne Cant nog eens zegevieren. Niet in een officiële wedstrijd, maar ze won wel de vrouwencompetitie tijdens 'Boonen&Friends', die geld inzamelde voor het goede doel.

Cant heeft fulltime job en is crosscoach

Veel heeft Cant wel niet op de fiets gezeten de afgelopen maanden. Ze werkt bij Ben Simons, de koersorganisator van de Antwerp Port Epic, de MXM Sels Classics en de Sluitingsprijs in Putte.

Daarnaast is Cant ook nog coach van crossers Marie Schreiber en Blanka Vas bij SD Worx-Protime. Ze koos bewust voor een ploeg met weinig crossers, omdat ze een persoonlijke aanpak wil van haar rensters.

Te weinig tijd om te sporten voor Cant

Cant heeft het druk met haar twee jobs, maar daar kiest ze wel zelf voor. "Het enige wat ik echt jammer vind, is dat er geen tijd meer is om zelf te sporten. Maar ik wil fit blijven en dat lukt op dit moment niet", zegt ze bij Het Nieuwsblad.



Al is Cant nog geen kilo's bij gekomen, wat sommige ex-profs na een lange carrière wel eens overkomt. "Dat is het voordeel als je twee jobs combineert: er is heel weinig tijd om tussendoor een keer deftig te eten", lacht Cant nog.