📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

Wout van Aert kende vorige een eerste tegenslag in zijn voorbereiding door ziekte. Ondertussen kan Van Aert wel opnieuw trainen, maar dat doet hij nog niet in Spanje.

Op Strava maakte Wout van Aert zaterdag bekend dat hij vorige week met ziektekiemen sukkelde en hij enkele dagen niet kon trainen. Virtueel trainde Van Aert zaterdag een eerste keer opnieuw, zondag opnieuw buiten. 

Minder trainingsuren Van Aert door ziekte

Door ziekte heeft Van Aert wel veel minder kunnen trainen dan de afgelopen weken. Tussen 17 en 23 november trainde Van Aert net geen 20u, tussen 24 en 30 november was dat zo'n 14,5. Vorige week was dat amper 7u45min. 

Maandagochtend ging Van Aert opnieuw op pad voor een training van zo'n 100 kilometer, die hij aflegde in zo'n 3 uur. "Veel symptomen van genezing", schreef Van Aert bij zijn activiteit op Strava. 

Van Aert nog niet in Spanje

Van Aert trainde dus in België en niet in Spanje. Nochtans heeft Visma-Lease a Bike van 8 tot 16 december een eerste teamstage in Spanje. Daar is Van Aert dus voorlopig niet op aanwezig. Een gevolg van zijn ziekte?w

Lees ook... Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen
Tenzij Van Aert eerst in de voormiddag trainde en daarna richting Spanje is vertrokken. De komende dagen zal Van Aert zeker opduiken in Spanje, op 20 december maakt hij zijn rentree in het veld in Antwerpen. 

 
Wout Van Aert

