Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

Patrick Lefevere kreeg eind november heel wat kritiek over zich heen na een politieke uitspraak. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step verwijderde dan maar zijn account.

Op 27 november maakte Patrick Lefevere bekend dat hij meer dan drie weken in het ziekenhuis in Roeselare had gelegen en nog een lange weg af te leggen had om weer helemaal te herstellen.

Lefevere steunt Orban

Enkele dagen later kreeg Lefevere op sociale media veel kritiek op een politieke uitspraak. Op X, het vroegere Twitter, steunde Lefevere een uitspraak om Ursula von der Leyen te vervangen door Viktor Orban als voorzitter van de Europese Commissie.

Orban staat bekend om zijn nationalistische en vaak eurosceptische standpunten binnen de Europese Unie. Hij gebruikt dan ook vaak zijn vetorecht om beslissingen tegen te houden. Hij is ook kritisch voor de westerse sancties tegen Rusland en van de militaire steun aan Oekraïne.

Lefevere verwijderde account op X

Het leverde Lefevere veel kritiek op, onder meer van econoom Geert Noels. "Patrick, je kan kritisch en tegen Ursula zijn, maar pro Orban is van een heel andere orde." En die kritiek moet wel aangekomen zijn bij Lefevere.



Inmiddels heeft Lefevere zijn account op X verwijderd. Op Instagram is Lefevere wel nog actief, daar heeft de voormalige CEO van Soudal Quick-Step net iets meer dan 65.000 volgers.