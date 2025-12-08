Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere kreeg eind november heel wat kritiek over zich heen na een politieke uitspraak. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step verwijderde dan maar zijn account.

Op 27 november maakte Patrick Lefevere bekend dat hij meer dan drie weken in het ziekenhuis in Roeselare had gelegen en nog een lange weg af te leggen had om weer helemaal te herstellen. 

Lefevere steunt Orban

Enkele dagen later kreeg Lefevere op sociale media veel kritiek op een politieke uitspraak. Op X, het vroegere Twitter, steunde Lefevere een uitspraak om Ursula von der Leyen te vervangen door Viktor Orban als voorzitter van de Europese Commissie. 

Orban staat bekend om zijn nationalistische en vaak eurosceptische standpunten binnen de Europese Unie. Hij gebruikt dan ook vaak zijn vetorecht om beslissingen tegen te houden. Hij is ook kritisch voor de westerse sancties tegen Rusland en van de militaire steun aan Oekraïne.

Lefevere verwijderde account op X

Het leverde Lefevere veel kritiek op, onder meer van econoom Geert Noels. "Patrick, je kan kritisch en tegen Ursula zijn, maar pro Orban is van een heel andere orde." En die kritiek moet wel aangekomen zijn bij Lefevere. 


Inmiddels heeft Lefevere zijn account op X verwijderd. Op Instagram is Lefevere wel nog actief, daar heeft de voormalige CEO van Soudal Quick-Step net iets meer dan 65.000 volgers. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Patrick Lefevere

Meer nieuws

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

19:00
"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

18:30
📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

17:00
"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

16:30
Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

16:00
Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

15:00
ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

14:00
Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

13:30
'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

13:00
Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

12:30
Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

12:00
Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

11:00
Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

10:00
Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

09:00
Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

08:30
"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

08:00
Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

07:30
Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

07:00
"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

21:30
OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

20:30
Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

20:00
Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

07/12
Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

07/12
Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

07/12
🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

07/12
Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

07/12
Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

07/12
Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

07/12
Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

07/12
Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

07/12
🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

07/12
Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

07/12
Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

07/12
Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

07/12
Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

07/12
"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

07/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Johan Bruyneel Tadej Pogacar Thibau Nys Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Lotte Kopecky Laurens Sweeck Christoph Roodhooft Victor Campenaerts Jasper Philipsen Matteo Jorgenson Jonathan Milan Sam Welsford Ceylin Del Carmen Alvarado Jelle Wallays Bart Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved