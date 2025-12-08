Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

Neilson Powless klopte Wout van Aert verrassend in de sprint in Dwars door Vlaanderen. De Amerikaan voelde zich nadien ook wat schuldig.

Visma-Lease a Bike reed in de finale van Dwars door Vlaanderen vooraan in de koers met Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson. Enkel de Amerikaan Neilson Powless (EF Education-EasyPost) kon hen volgen.

Powless klopt Van Aert in Dwars door Vlaanderen

Er werd niet meer aangevallen in de slotkilometers, Visma-Lease a Bike gokte op de sprint van Van Aert. Dat bleek de foute keuze, want Powless was in de sprint sneller en deelde Van Aert zo een stevige dreun uit.

"Op de fiets wilde ik niets anders dan winnen, maar ja, een jaar eerder was Wout gevallen in Dwars door Vlaanderen. Een zege had de cirkel rond gemaakt", blikt Powless terug bij Wieler Revue op zijn zege.

Enorme druk op Van Aert

Volgens Powless was de druk op Van Aert enorm. "Je kunt daardoor in een gekke toestand raken tijdens koers. Je kan op dat soort momenten gekke dingen gaan doen. Ik kan me voorstellen dat je rondrijdt met een gevoel van: ik moet laten zien dat ik goed genoeg ben, ik moet de verwachtingen waarmaken."



Als het resultaat van Powless in de klassiekers niet goed genoeg is, dan is dat voor hem en zijn ploeg teleurstellend, maar verder niemand. "Wout mag geen fouten maken. Door die tweede plaats werd de druk enkel nog groter."