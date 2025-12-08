Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

Wout van Aert heeft opnieuw buiten kunnen trainen nadat hij enkele dagen ziek was. Van Aert maakt over twaalf dagen zijn rentree in het veld.

Vorig jaar wilde Wout van Aert op 23 december zijn eerste cross van het seizoen rijden in Mol, maar hij moest uiteindelijk passen door ziekte. Ook Gavere op 26 december liet Van Aert nog aan zich voorbij gaan, op 27 december stond hij wel aan de start in Loenhout.

Dit jaar verliep alles prima voor Van Aert tijdens zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij was ontsnapt aan griep en covid. "We hopen dat het zo blijft", zei zijn trainer Mathieu Heijboer op 1 december bij HLN.

Van Aert kan weer buiten trainen

Enkele dagen later was het toch prijs. Van Aert legde op 2 december nog een training af van zo'n 140 kilometer, daarna bleef het enkele dagen stil op zijn Strava. Zaterdag trainde Van Aert opnieuw een eerste keer, maar wel virtueel.

Zondag ging Van Aert opnieuw buiten trainen, samen met Jan Bakelants. Van Aert legde zo'n 62 kilometer af in twee uur en haalde dus net een gemiddelde snelheid van 30 km/u. "Frisse lucht", schreef Van Aert op Strava.

Programma Wout van Aert



Op zaterdag 20 december maakt Van Aert zijn rentree in het veld, waar meteen een duel met Mathieu van der Poel te wachten staat. Van Aert heeft dit seizoen acht crossen op zijn programma staan, de laatste al op 11 januari.