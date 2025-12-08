Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

Het vertrek van Remco Evenepoel zorgt voor een nieuw tijdperk bij Soudal Quick-Step. Paul Magnier denkt ook dat het kansen zal bieden aan andere renners.

Paul Magnier brak dit jaar helemaal door bij Soudal Quick-Step. Met negentien overwinningen kroonde Magnier zich net niet tot zegekoning van 2025, wereldkampioen Tadej Pogacar won twintig keer dit jaar. 

Magnier wil scoren in klassiekers en sprints

Vooral in september en oktober sloeg Magnier stevig toe. In de CRO Race en de Ronde van Slovakije won Magnier telkens vier ritten, in de Ronde van Guangxi won Magnier zelfs vijf van de zes ritten. 

Volgend jaar wil Magnier ook meer scoren in het klassieke voorjaar. "Mijn belangrijkste doel zijn de klassiekers, maar toch ook de sprints. Ik heb een echt sprinttalent ontdekt en ik wil graag verbeteren in de klassiekers", zegt Magnier bij Cyclism'Actu.

Nieuwe start bij Soudal Quick-Step door vertrek Evenepoel

Soudal Quick-Step richt zich ook meer op de klassieker volgend seizoen door het vertrek van Evenepoel. "Door het vertrek van Remco Evenepoel zijn er nieuwe kansen ontstaan", stelt Magnier. 

"De ploeg is altijd erg gefocust geweest op de klassiekers", zei hij. "De komst van nieuwe renners die erg sterk zijn in deze discipline, stelt ons in staat een solide team op te bouwen en mooie overwinningen te behalen."

Remco Evenepoel

