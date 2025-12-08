Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

Oscar Onley (23) brak dit jaar helemaal door met een vierde plaats in het eindklassement van de Tour. De Brit zaait echter twijfel over zijn toekomst bij zijn ploeg Picnic-PostNL.

Doorbraak Onley in 2025

Vierde in de Tour Down Under, vijfde in de UAE Tour, negende in de Ronde van het Baskenland, derde in de Ronde van Zwitserland, vierde in de Tour en vierde in de Tour of Britain. Oscar Onley kende een zeer goed jaar.

De Brit, die ook een rit won in de Ronde van Zwitserland, zorgde er mee voor dat zijn ploeg Picnic-PostNL dankzij zijn 2910 UCI-punten dit jaar niet degradeerde uit de WorldTour. Hij heeft nog een contract tot eind 2027 bij de Nederlandse ploeg.

Onley zaait twijfel over toekomst bij Picnic-PostNL

Al is het niet zeker dat hij dat zal uitdoen. Voorlopig ben ik nog lid van de ploeg, ja. We zullen zien. Maar het is nog steeds een beetje onzeker", zegt hij zelf aan Cyclingnews. Onder meer INEOS Grenadiers trekt aan zijn mouw.

Al is dat niet de enige ploeg die Onley wil. "Het is vrij duidelijk dat er interesse in mij is, nadat ik vierde ben geworden in de Tour. Ik denk dat er ongeveer vijftien teams zijn die contact hebben opgenomen met mijn manager of met het team."



"En weet je… Je moet ook profiteren van wat ik dit jaar heb gepresteerd, maar ik kan er op dit moment nog niet echt veel over zeggen", besloot Onley nog. Zijn toekomst bij Picnic-PostNL is dus bijzonder onzeker.