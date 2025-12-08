ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

Sinds 2021 mogen ook de vrouwen dokkeren over de kasseien van Parijs-Roubaix. Dat deden ze tot dit jaar een dag voor de mannen, volgend jaar zal dat niet meer het geval zijn.

Parijs-Roubaix voor vrouwen is volgend jaar aan haar zesde editie toe, Lotte Kopecky is de enige Belgische op de erelijst. Zij won vorig jaar door in de sprint Balsamo, Georgi, Vos en Kraak te kloppen.

Mannen en vrouwen rijden Parijs-Roubaix op zondag

De eerste vijf edities van Parijs-Roubaix voor vrouwen werd dus georganiseerd op zaterdag, een dag voor de mannen hun wedstrijd reden. Dat zal volgend jaar anders zijn, ook de vrouwen zullen op zondag rijden.

Organisator ASO drukt zo de kosten om het parcours te beveiligen, wat vanaf volgend jaar dus maar voor één dag meer zal moeten. Dat laat wedstrijdleider Thierry Gouvenou weten aan Direct Velo.

Door op dezelfde dag te organiseren, hoopt ASO ook op meer toeschouwers voor de vrouwen. Net als in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik zullen de vrouwen na de mannen finishen.

Ronde van Brugge



De Ronde van Brugge, de nieuwe naam van Classic Brugge-De Panne, is zo nog de enige voorjaarsklassieker waarbij mannen en vrouwen op een andere dag rijden. De mannen komen op 25 maart in actie, de vrouwen op 26 maart.