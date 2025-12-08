Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

Zondag in Namen maakt Mathieu van der Poel zijn comeback in het veld. Ook Puck Pieterse en Tibor Del Grosso trappen er hun seizoen af.

Bijna had Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld moeten uitstellen, maar de Nederlander kon zich op miraculeuze wijze toch recht houden toen zijn ketting er tijdens een sprintje op training af schoot.

Eerste cross van Van der Poel

Van der Poel zal deze week nog één of twee keer trainen op zijn crossfiets, maar heeft de voorbije weken vooral op de weg getraind. Het is dan ook afwachten hoe hij voor de dag zal komen op zijn eerste cross.

"Het is altijd weer spannend wat de vorm is", zegt de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt op de website van de KNWU. Mathieu is een klasse apart, maar het is voor zo’n eerste wedstrijd altijd lastig te zeggen hoe hoog zijn niveau zal zijn.

Pieterse en Del Grosso keren terug, Van Empel spoorloos

"Hopelijk zet hij zondag een eerste stap in de wedstrijdopbouw richting het WK." Bij de Nederlandse keren ook Puck Pieterse en Tibor Del Grosso terug, zij staan voor het eerst weer aan de start.



Shirin van Anrooij, derde in Sardinië, is er niet bij. Zij gaat zich even focussen op trainen. Over Fem van Empel, die sinds 1 november geen cross meer reed, wordt met geen woord gerept. Ook zij is er in Namen dus niet bij.