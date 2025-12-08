"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

In Flamanville maakte Ceylin Del Carmen Alvarado nog een geslaagde comeback met een derde plaats. In Sardinië moest de Nederlandse al in de eerste ronde opgeven.

Door een blessure aan de knie moest Ceylin Alvarado de start van het veldritseizoen aan zich voorbij laten gaan. Pas op 30 november stond ze in Flamanville voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross.

Alvarado geeft ziek op in Terralba

Alvarado deed meteen mee voor de overwinning, ze eindigde op de derde plaats op 22 seconden van Van Alphen. Een week later in Terralba, op het eiland Sardinië, liep het echter al snel mis voor Alvarado.

In de eerste ronde moest ze al opgeven. Het doet denken aan Fem van Empel in de Koppenbergcross. Zij moest ook al in de eerste ronde opgeven en kwam sinds 1 november ook niet meer in actie.

Wellens maakt zich zorgen om Alvarado

Bart Wellens vraagt zich af of Alvarado al de hele week ziek was en dit haar laatste ziektekiemen waren of ze net ziek is geworden. "Dat laatste zou geen goed nieuws zijn met de cross van Namen in het verschiet en meteen daarna de drukke kerstperiode", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.



Want in de kerstperiode staan er vijf manches van de Wereldbeker op het programma. Na drie manches staat Alvarado nu zestiende. Als ze op het WK op de eerste twee rijen wil starten, moet ze in die top zestien blijven.