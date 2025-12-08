"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser

"Zou geen goed nieuws zijn": Bart Wellens maakt zich zorgen om crosser
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Flamanville maakte Ceylin Del Carmen Alvarado nog een geslaagde comeback met een derde plaats. In Sardinië moest de Nederlandse al in de eerste ronde opgeven.

Door een blessure aan de knie moest Ceylin Alvarado de start van het veldritseizoen aan zich voorbij laten gaan. Pas op 30 november stond ze in Flamanville voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross. 

Alvarado geeft ziek op in Terralba

Alvarado deed meteen mee voor de overwinning, ze eindigde op de derde plaats op 22 seconden van Van Alphen. Een week later in Terralba, op het eiland Sardinië, liep het echter al snel mis voor Alvarado. 

In de eerste ronde moest ze al opgeven. Het doet denken aan Fem van Empel in de Koppenbergcross. Zij moest ook al in de eerste ronde opgeven en kwam sinds 1 november ook niet meer in actie. 

Wellens maakt zich zorgen om Alvarado

Bart Wellens vraagt zich af of Alvarado al de hele week ziek was en dit haar laatste ziektekiemen waren of ze net ziek is geworden. "Dat laatste zou geen goed nieuws zijn met de cross van Namen in het verschiet en meteen daarna de drukke kerstperiode", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.  


Want in de kerstperiode staan er vijf manches van de Wereldbeker op het programma. Na drie manches staat Alvarado nu zestiende. Als ze op het WK op de eerste twee rijen wil starten, moet ze in die top zestien blijven. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens
Ceylin Del Carmen Alvarado

Meer nieuws

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

Powless beseft het maar al te goed: Van Aert kloppen had grote gevolgen

19:00
"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

"Vind ik jammer, het lukt niet": Sanne Cant ondervindt nadeel van haar nieuwe leven

18:30
Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

Na storm van kritiek: Patrick Lefevere grijpt drastisch in

18:00
📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

📷 Gevolg van ziekte? Opmerkelijke vaststelling over Wout van Aert

17:00
Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

Opluchting bij Soudal Quick-Step? Toptalent is glashelder over vertrek Evenepoel

16:00
Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

Grof wild op transfermarkt: nummer vier uit de Tour doet opvallende uitspraken

15:00
ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

14:00
Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

13:30
'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

13:00
Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

12:30
Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

12:00
Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

11:00
Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

10:00
Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

09:00
Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

08:30
"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

08:00
Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

07:30
Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

07:00
"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

21:30
OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

20:30
Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

20:00
Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

07/12
Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

07/12
Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

07/12
🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

07/12
Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

07/12
Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

07/12
Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

07/12
Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

07/12
Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

07/12
🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

07/12
Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

07/12
Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

07/12
Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

07/12
Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

07/12
"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

07/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Johan Bruyneel Tadej Pogacar Thibau Nys Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Lotte Kopecky Laurens Sweeck Christoph Roodhooft Victor Campenaerts Jasper Philipsen Matteo Jorgenson Jonathan Milan Sam Welsford Ceylin Del Carmen Alvarado Jelle Wallays Bart Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved