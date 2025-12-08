Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wat kan Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen? Philippe Gilbert ziet mogelijkheden, maar denkt ook dat Evenepoel hulp nodig zal hebben.

De Ronde van Vlaanderen winnen, Philippe Gilbert weet wat het is. In 2017 won hij de Ronde na een solo van 56 kilometer, al profiteerde hij ook wel van een val van onder meer Sagan en Naesen op de Oude Kwaremont.

Gilbert ziet Evenepoel scoren in de Ronde

Remco Evenepoel, ploegmaat van Gilbert in zijn eerste profjaar in 2019 bij Deceuninck-Quick Step, zou er ook over nadenken om volgend jaar voor het eerst in zijn carrière aan de start te staan van de Ronde van Vlaanderen. 

Volgens Gilbert maakt Evenepoel ook kans om te winnen. "De Ronde is zeker en vast iets voor Remco. Hij kent bovendien het parcours als zijn broekzak", zegt Gilbert bij Sporza. In 2021 zag Gilbert Evenepoel al de Brussels Cycling Classic winnen. 

Evenepoel heeft hulp nodig in de Ronde van Vlaanderen

Geen grote klassieker, maar Evenepoel voelde zich wel op zijn gemak. Al denkt Gilbert wel dat Evenepoel bij een deelname aan de Ronde van Vlaanderen wel wat hulp zal kunnen gebruiken. 

Lees ook... Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel
"Remco heeft een of twee piloten nodig om hem te lanceren naar cruciale punten zoals de Oude Kwaremont en de Paterberg. Daarna is Remco sterk genoeg om het zelf te doen", stelt Gilbert nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Philippe Gilbert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

ASO voert opvallende verandering door in Parijs-Roubaix in 2026

14:00
Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

Terugkeer Van der Poel: bondscoach uit meteen twijfels

13:30
'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

13:00
Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

12:30
Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

11:00
Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

Wout van Aert kan opgelucht ademhalen na enkele moeilijke dagen

10:00
Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout wringt zich in alle bochten bij vraag over Remco Evenepoel

07:00
Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

Sweeck profiteert niet van afwezigheid Nys en wijst concurrent met de vinger

09:00
Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

Emotionele Lucinda Brand draagt zege op aan speciaal iemand

08:30
"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

"Kritisch voor zijn": Wellens streng voor Flanders Classics na Wereldbeker in Sardinië

08:00
Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

Concurrente of ploeggenote? Kopecky klaar en duidelijk over Wiebes

07:30
Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

Nog grote naam naar Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel en co te ondersteunen

07/12
"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

"Ik hoop het voor hem": Pogacar krijgt mooi duwtje in de rug

21:30
🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

🎥 Soudal Quick-Step neemt met prachtig filmpje afscheid van Remco Evenepoel

07/12
Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Tom Boonen spreekt klare taal over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

16:30
OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

OFFICIEEL VIP-chauffeur wordt ploegleider bij fusieploeg Lotto en Intermarché

20:30
Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

Kopecky zegt waar ze seizoen 2026 wil laten starten

20:00
Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

Broers Roodhooft krabben in het haar als ze plan van Premier Tech horen

19:00
Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

Tim Wellens slaat dubbelslag en komt speciaal naar ons land

18:30
Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

Renner betrapt op dronken rijden: ex-boegbeeld van Quick-Step niet verbaasd

18:00
🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

🎥 Belgisch feestje in Sardinië: "Blij met deze zege na moeilijke weken"

17:00
Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Benji Naesen aan het peilen en stelt belangrijke vraag over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step

07/12
Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

Nieuwe sprinter op trainingskamp INEOS Grenadiers, maar iedereen ontkent contract

16:00
Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

Nog altijd onzekerheid rond Evenepoel en Vingegaard: Bruyneel legt uit wat het probleem is

07/12
Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

Van stevig conflict naar bromance: "Campenaerts heeft gezorgd dat ik Tourrit niet won, waarom deed hij dat?"

15:00
Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

Ex-Tourwinnaar windt er geen doekjes om: "Transfer van Remco Evenepoel de grootste transfer ooit!"

07/12
"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

"Zegen voor de sport": Hij heeft wielerwereld hoop gegeven door Evenepoel en Pogacar te kloppen

07/12
Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

Mathieu van der Poel intensief aan het werk: hij verwelkomt oude bekende en vaste trainingspartner Evenepoel

07/12
Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

Bruyneel reageert op groot nieuws van broers Roodhooft: "Als je je kunt associëren met Van der Poel..."

07/12
🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

🎥 Het ongelooflijke verhaal achter de miraculeuze save van Van der Poel

07/12
Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoen

07/12
Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

Ieder jaar worden records gebroken: Van Aert komt met verklaring

07/12
"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

"Groot nadeel": analist ziet onmogelijke opdracht voor Merlier tegen Evenepoel

06/12
Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

Vingegaard aan zijn lot overgelaten: Denen viseren Van Aert en co opnieuw

06/12
"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

"Kan je dat nog goedpraten?" Bruyneel kritisch voor "zwakke ploeg"

06/12
"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

"Zot bedrag": ex-renner Jelle Wallays haalde veel geld op voor het goede doel

06/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tom Boonen Tadej Pogacar Johan Bruyneel Lotte Kopecky Christoph Roodhooft Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Laurens Sweeck Alberto Contador Velasco Lucinda Brand Luke Rowe Philippe Gilbert Tibor Del Grosso Geraint Thomas Dries de Pooter Jasper Stuyven

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved