Kan Evenepoel de Ronde winnen? Gilbert ziet één groot obstakel

Wat kan Remco Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen? Philippe Gilbert ziet mogelijkheden, maar denkt ook dat Evenepoel hulp nodig zal hebben.

De Ronde van Vlaanderen winnen, Philippe Gilbert weet wat het is. In 2017 won hij de Ronde na een solo van 56 kilometer, al profiteerde hij ook wel van een val van onder meer Sagan en Naesen op de Oude Kwaremont.

Gilbert ziet Evenepoel scoren in de Ronde

Remco Evenepoel, ploegmaat van Gilbert in zijn eerste profjaar in 2019 bij Deceuninck-Quick Step, zou er ook over nadenken om volgend jaar voor het eerst in zijn carrière aan de start te staan van de Ronde van Vlaanderen.

Volgens Gilbert maakt Evenepoel ook kans om te winnen. "De Ronde is zeker en vast iets voor Remco. Hij kent bovendien het parcours als zijn broekzak", zegt Gilbert bij Sporza. In 2021 zag Gilbert Evenepoel al de Brussels Cycling Classic winnen.

Evenepoel heeft hulp nodig in de Ronde van Vlaanderen

Geen grote klassieker, maar Evenepoel voelde zich wel op zijn gemak. Al denkt Gilbert wel dat Evenepoel bij een deelname aan de Ronde van Vlaanderen wel wat hulp zal kunnen gebruiken.

"Remco heeft een of twee piloten nodig om hem te lanceren naar cruciale punten zoals de Oude Kwaremont en de Paterberg. Daarna is Remco sterk genoeg om het zelf te doen", stelt Gilbert nog.