Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Het was uitkijken naar welke knoop Remco Evenepoel en zijn ploeg hadden doorgehakt. Het is de verwachte uitkomst geworden: de Tour is de grote ronde waar Evenepoel op focust in 2026.

De mediadag bij Red Bull-BORA-hansgrohe begon met een persconferentie die al snel een gerucht de wereld uit hielp. Sinds de bekendmaking van de komst van Remco Evenepoel deed het gerucht de ronde dat vooral Florian Lipowitz het hier moeilijk mee zou hebben. De 25-jarige renner zou vrezen voor zijn kansen, net nu hij is doorgebroken als ronderenner.

Hierdoor zou de Duitser zelfs denken aan een vertrek, maar daar komt niets van in huis. Lipowitz heeft zijn contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe verlengd, net als het Italiaanse talent Giulio Pellizzari overigens. Daarnaast heeft de ploeg ook bekendgemaakt hoe het de drie grote ronden verdeeld heeft onder de belangrijkste klassementsmannen.

Evenepoel en Lipowitz rijden de Tour

Pellizzari, Hindley en Vlasov trekken naar de Giro. Zij zijn de mannen die qua status net onder het niveau van Lipowitz, Evenepoel en Roglic zitten. Evenepoel en Lipowitz gaan samen de Tour rijden. Bij de voorstelling van het Tour-parcours wilde Red Bull de deelname van Evenepoel niet bevestigen, maar sindsdien hintte Remco er wel op.

De Tour wordt dus de grote ronde waar het allemaal om zal draaien voor Remco Evenepoel. Hij gaat dit niet combineren met de Giro, wat een optie was die aanvankelijk ook op tafel lag. Evenepoel zal zijn deelname aan de Tour wellicht combineren met het rijden van enkele klassiekers. Hierover volgt later vermoedelijk nog meer info.

Roglic naar de Vuelta

Lees ook... Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière›

Primoz Roglic zal dan uiteindelijk de Vuelta voor zijn rekening mogen nemen. Dat is de grote ronde waar de Sloveen al het meest succes heeft gekend, met maar liefst vier eindzeges op de teller. Hij kan op zoek naar nummer vijf.