Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Tadej Pogacar weet vaak nog wel voor een verrassing te zorgen. Dat doet hij dan met activiteiten in de marge van de sport, eerder dan met zijn prestaties.

Niemand zal immers nog verbaasd zijn als Tadej Pogacar in een of andere wielerwedstrijd met een knalprestatie van jewelste voor de dag komt. We hebben immers al zo veel straffe dingen gezien van Pogacar de afgelopen jaren, of het nu in een grote ronde, een kampioenschap of een klassieker is. Saai of niet: Pogacar verzorgt vaak de show.

Er zijn echter nog altijd grote wedstrijden die niet op zijn palmares staan. Parijs-Roubaix bijvoorbeeld. Pogacar nam in 2025 voor het eerst deel aan de Helleklassieker en werd meteen de grote uitdager van Mathieu van der Poel. Ze waren samen op pad, tot Pogacar een bocht verkeerd inschatte. Daardoor moest hij zich neerleggen bij de tweede plek.

Ploegmaats Pogacar plaatsen rit op Strava

De Sloveen heeft de droom om Parijs-Roubaix te winnen nog niet opgeborgen. Hij heeft al een nieuwe verkenning gedaan van de Hel van het Noorden. Dat weten we omdat UAE-ploegmaats Nils Politt en Florian Vermeersch die trainingsrit op Strava hebben geplaatst en ook een foto van Pogacar tijdens deze verkenning online circuleert.

De renners van UAE Team Emirates-XRG hebben hun rit afgesloten op Belgische bodem. Pogacar maakte van de gelegenheid gebruik om een kapperszaak binnen te wandelen. Daar pakken ze bij Odin's Barbershop uit Waregem nu graag meer uit. "Tour de France-winnaar Tadej Pogacar was hier", laat de kapper met fierheid weten.





Inmiddels bereidt Pogacar zich niet enkel voor op Parijs-Roubaix. Het Nieuwsblad heeft de Tourwinnaar immers gespot tijdens een verkenning van de Ronde van Vlaanderen, op de Oude Kwaremont en de Paterborg. Pogacar won Vlaanderens Mooiste al twee keer.