Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull heeft een absolute primeur in zijn carrière als gevolg. Voor het eerst in een grote ronde zal hij het kopmanschap moeten delen.

Op een persconferentie van zijn nieuwe ploeg is gebleken dat Evenepoel naar de Tour de France zal gaan. Dat wordt wat het rondewerk betreft zijn grote doel. Dat lag in de lijn van de verwachtingen, maar toch is het nieuws waar Evenepoel nog niet lang zeker van is. "Ik weet nog maar van gisteren dat ik de Tour rijd", verduidelijkt de Belg.

Hij zal dus ook op datzelfde moment te weten zijn gekomen dat hij in de Tour de France van 2026 ... het kopmanschap deelt met Florian Lipowitz. De nummers 3 uit de voorbije twee edities van de Tour starten dus op gelijke voet. "De ploeg heeft beslist dat we met twee kopmannen naar de Tour gaan. Ik zal voor het eerst in een grote ronde het kopmanschap delen."

Evenepoel wil Lipowitz beter leren kennen

Evenepoel beweert dat hij daar gerust mee kan leven, al is het momenteel nog moeilijk om zich daar een beeld over te vormen. Ook omdat hij nog niet eerder met Lipowitz samen in de ploeg heeft gereden. "Ik moet Florian nog wat beter leren kennen, wat de komende weken en maanden zal gebeuren", aldus Evenepoel over hun samenwerking.

Evenepoel merkt sowieso al een verschil tussen hen beiden op als wielrenners. "We zijn beiden een ander type renner, wat vaak goed is." Het mag in theorie dus geen probleem zijn om complementair te zijn, al wil Evenepoel nog niet al te diep op ingaan op hun gedeeld kopmanschap. "Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen."

Red Bull zonder Roglic naar de Tour

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft wel een duidelijke keuze gemaakt om met twee relatief jonge klassementsmannen naar de Tour te trekken en er niet nog een ancien als Primoz Roglic bij te zetten. Mogelijk werkt dat een goede samenwerking in de hand.