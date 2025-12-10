Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull heeft een absolute primeur in zijn carrière als gevolg. Voor het eerst in een grote ronde zal hij het kopmanschap moeten delen.

Op een persconferentie van zijn nieuwe ploeg is gebleken dat Evenepoel naar de Tour de France zal gaan. Dat wordt wat het rondewerk betreft zijn grote doel. Dat lag in de lijn van de verwachtingen, maar toch is het nieuws waar Evenepoel nog niet lang zeker van is. "Ik weet nog maar van gisteren dat ik de Tour rijd", verduidelijkt de Belg.

Hij zal dus ook op datzelfde moment te weten zijn gekomen dat hij in de Tour de France van 2026 ... het kopmanschap deelt met Florian Lipowitz. De nummers 3 uit de voorbije twee edities van de Tour starten dus op gelijke voet. "De ploeg heeft beslist dat we met twee kopmannen naar de Tour gaan. Ik zal voor het eerst in een grote ronde het kopmanschap delen."

Evenepoel wil Lipowitz beter leren kennen

Evenepoel beweert dat hij daar gerust mee kan leven, al is het momenteel nog moeilijk om zich daar een beeld over te vormen. Ook omdat hij nog niet eerder met Lipowitz samen in de ploeg heeft gereden. "Ik moet Florian nog wat beter leren kennen, wat de komende weken en maanden zal gebeuren", aldus Evenepoel over hun samenwerking. 

Evenepoel merkt sowieso al een verschil tussen hen beiden op als wielrenners. "We zijn beiden een ander type renner, wat vaak goed is." Het mag in theorie dus geen probleem zijn om complementair te zijn, al wil Evenepoel nog niet al te diep op ingaan op hun gedeeld kopmanschap. "Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen."

Red Bull zonder Roglic naar de Tour

Lees ook... Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)
Red Bull-BORA-hansgrohe heeft wel een duidelijke keuze gemaakt om met twee relatief jonge klassementsmannen naar de Tour te trekken en er niet nog een ancien als Primoz Roglic bij te zetten. Mogelijk werkt dat een goede samenwerking in de hand. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel
Primoz Roglic

Meer nieuws

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

14:00
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

14:30
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

12:00
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

17:45
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

17:00
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

08:00
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

15:00
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

13:30
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

13:00
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

12:30
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

11:00
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10:00
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

09:30
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

09:00
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

08:30
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

07:00
📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

09/12
Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

09/12
"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

21:30
Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

20:30
Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

20:00
VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste Naast de fiets

VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

19:00
📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

18:30
Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

09/12
Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

09/12
Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

09/12
Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

09/12
Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

Belgen moeten vrezen: terugkeer Van der Poel zal alles veranderen

09/12
Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

Een stevige dreun: Roodhooft onthult hoe sponsordeal afketste

09/12
"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

09/12
Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

09/12
Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

Terug bij Soudal Quick-Step: meer duidelijkheid over rol van Tim Declercq

09/12
Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

Aan de slag bij concurrent: ex-CEO van Lotto vindt nieuwe uitdaging

09/12
Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

Sleutel tot succes: Zonneveld schrikt niet van Van der Poel

09/12
Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders' Naast de fiets

Ruben Van Gucht maakt het te bont: VTM zet hem uit nieuw seizoen 'De Verraders'

09/12
Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

Soudal Quick-Step drijft investering op: Jurgen Foré geeft meer uitleg

09/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Toon Aerts Primoz Roglic Tim Declercq Lars Boom Christoph Roodhooft Ceylin Del Carmen Alvarado Biniam Girmay Bart Wellens Johan Bruyneel Jasper Philipsen Davide Formolo Patrick Lefevere Lander Loockx Sanne Cant Tim Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved