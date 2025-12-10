Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws om met de wereld te delen, ook over de klassiekers die op zijn programma zullen staan. Dat zullen er in principe niet meer zijn in vergelijking met vorige jaren.

Op de persconferentie van Red Bull-BORA-hansgrohe bleek al snel dat Evenepoel zich in 2026 zal richten op de Tour en hij dit niet zal combineren met de Giro. De verwachting was dat het ofwel deze combinatie zou worden, ofwel de Tour met daar klassiekers aan gekoppeld. Het wordt dat laatste, maar met het aantal klassiekers wordt niet overdreven.

De verwachting was dat Evenepoel, indien het dit plan zou worden, ook Milaan-Sanremo en misschien zelfs wel de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma zou toevoegen. Dat gebeurt niet: Evenepoel komt in deze eendagskoersen niet aan de start. "Neen. Ik heb een lastig seizoen achter de rug en daarom is het belangrijk dat ik nu geen gekke dingen doe", aldus Evenepoel.

Evenepoel kiest voor een normaal seizoen

Dat is dus een bewuste keuze van de renner. "Ik ga gewoon voor een rustige aanloop, een normaal seizoen." Dat zal dus geen grote verschillen vertonen ten opzichte van zijn programma van de afgelopen jaren bij Soudal Quick-Step. "Ik wil starten in Mallorca. Dan ga ik naar de Ronde van Valencia, de Ronde van Catalonië en de Ardennenklassiekers."

Luik-Bastenaken-Luik blijft dus wel een belangrijke wedstrijd in het seizoen van Evenepoel. Dat is de klassieker waar hij wil scoren. Het is mogelijk dat hij zijn programma na de Ronde van Valencia nog eens herbekijkt, maar de Ronde van Vlaanderen zal er zeker niet bij zijn. Er komt dus geen grote omwenteling in de indeling van zijn seizoen.

Evenepoel rijdt in Mallorca een ploegentijdrit

Zijn seizoensbegin zal wel vorm gegeven worden door een bijzondere uitdaging. Hij zal in Mallorca een ploegentijdrit rijden. Dan krijgen we al een eerste idee hoe hij ingepast wordt binnen het geheel van Red Bull-BORA-hansgrohe.