Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

De saga over de fusie tussen Lotto en Intermarché heeft een ontknoping bereikt. De fusie is vanaf heden een feit, de pas samengestelde wielerploeg krijgt een WorldTour-licentie.

Het nieuws dat Lotto en Intermarché met elkaar in gesprek waren over een fusie, sloeg enkele maanden geleden in als een bom. Het wielrennen zou voortaan immers één Belgische ploeg minder tellen. Sowieso zouden bepaalde renners en personeelsleden hun plek verliezen. Het heeft wel nog een tijd in beslag genomen om alle details te regelen.

In een persbericht wordt de buitenwereld er nu van op de hoogte gebracht dat de fusie inmiddels wel degelijk een feit is. De wielerploeg Lotto-Intermarché is zo meteen geboren. De UCI heeft groen licht gegeven, wat betekent dat de ploeg een WorldTour-licentie krijgt en automatisch verzekerd is van deelname aan alle grote wielerwedstrijden.

Het grote uithangbord van de ploeg wordt Arnaud De Lie, die na zijn jaren bij Lotto aan boord gebleven is. De ploeg zal volop inzetten op zijn ontwikkeling. Biniam Girmay, die de afgelopen seizoenen een smaakmaker was bij Intermarché, heeft gekozen voor een overstap naar het NSN Cycling Team, de opvolger van Israel Premier-Tech.

"Rising together" wordt de slogan van het nieuwe Lotto-Intermarché. De Nationale Loterij en Intermarché verbinden zich voor minstens drie jaar als naamsponsor. Jean-François Bourlart wordt CEO, Kurt Van de Wouwer sportief manager en Aike Visbeek performance manager. De opleidingsploeg zal Lotto-Groupe Wanty heten.





Lotto-Intermarché of Intermarché-Lotto

Groupe Wanty, vroeger naamsponsor bij de Intermarché-ploeg, verbindt zich meteen voor zes jaar. Opmerkelijk: in Frankrijk, Polen en Portugal zal het WorldTour-team aantreden onder de naam Intermarché-Lotto.