Hoe zit het nu met Eli Iserbyt?

Het is alweer een tijdje stil rond Eli Iserbyt. De renner onderging al heel wat onderzoeken, maar tot op heden is er duidelijk nog geen groen licht gegeven. Ook in Kortrijk en Namen zal hij dit weekend niet verschijnen.

De toekomst van Eli Iserbyt als veldrijder blijft bijzonder onzeker. Hij onderging al heel wat onderzoeken en nu zouden er nieuwe moeten zijn gedaan om na te gaan of zijn rustperiode van vier weken ervoor heeft gezorgd dat zijn blessure wat beter is geworden.

Moeilijke situatie voor Iserbyt

"Het blijft een moeilijke situatie. Het blijft zowel voor hem als voor ons nog een beetje afwachten. Er zijn onlangs opnieuw onderzoeken geweest. Voorlopig moeten we blijven afwachten", klonk het in het kamp van Mettepenningen vanuit Kortrijk.

"Het ergste is natuurlijk voor hem zelf dat hij dit jaar niet meer in actie zal komen. Het zal niet makkelijk zijn voor hem, maar we moeten zien wat het daarna zal geven voor de toekomst. We proberen er het beste van te maken."

Mentale steun voor Eli Iserbyt

"We steunen hem ook mentaal, want het is niet makkelijk. We ondersteunen hem waar we kunnen, maar voor ons is het makkelijk praten. Hem steunen, veel meer kunnen we voorlopig niet doen", klinkt het duidelijk bij Sporza.



"Het is belangrijk hem mentaal heel goed te gaan ondersteunen. We praten niet vaak over de cross samen op dit moment. Ik probeer met hem over andere dingen te spreken, al is dit natuurlijk vooral voor hem heel moeilijk. Er is meer dan koers alleen."