Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Tim Wellens heeft zoals verwacht zijn contract bij UAE Team Emirates-XRG verlengd. Met de Belgische titel en een ritzege in de Tour was het voor Wellens een topseizoen.

In 2023 maakte Tim Wellens de overstap naar UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, nadat hij meer dan tien jaar bij Lotto had gereden. Eind dit jaar liep het contract van Wellens af, maar dat werd dus verlengd.

Wellens hintte al eerder op een langer verblijf bij de ploeg van Pogacar, nu heeft UAE Team Emirates-XRG ook bevestigd dat de 34-jarige Belgische kampioen nog tot eind 2027 voor de ploeg uit de Emiraten blijft rijden.

Waarom blijft Wellens bij UAE Team Emirates-XRG?

"Het was voor mij een logische beslissing om door te gaan bij UAE Team Emirates-XRG. Ik voel me enorm gewaardeerd binnen het team, en ik waardeer ook alles wat het team voor mij doet", zegt Wellens.

"Ik ben vereerd en trots dat ik nog meer jaren mag doorbrengen bij het beste team ter wereld, omringd door de beste mensen – niet alleen de renners, maar ook de hele staf. Hier heb ik de perfecte balans gevonden tussen het ondersteunen van het team en het rijden voor anderen, terwijl ik toch mijn eigen kansen krijg."

UAE Team Emirates-XRG kondigde ook de contractverlenging aan van de Deen Julius Johansen (26) en de Noor Vegard Stake Laengen (36), de twee hardrijders blijven tot eind 2026 aan boord.