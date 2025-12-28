📷 Red Bull-BORA-hansgrohe neemt afscheid, maar opvallende naam ontbreekt

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe vertrekken heel wat renners eind 2025, de ploeg bedankte hen nog eens in een afscheidsbericht. Van één naam ontbreekt echter elk spoor.

Met de komst van Remco Evenepoel begint er bij Red Bull-BORA-hansgrohe een nieuw tijdperk in 2026. De Duitse ploeg mikt met de olympische kampioen onder meer op eindwinst in de Tour de France.

Er vertrekken ook heel wat renners bij de Duitse ploeg. In een post op hun sociale media nam Red Bull-BORA-hansgrohe afscheid van hen. "Nu het jaar ten einde loopt, nemen we afscheid van een groep renners die elk een belangrijke rol hebben gespeeld."

"Bedankt voor jullie inzet, professionaliteit en alles wat jullie aan dit team hebben gegeven." De ploeg neemt afscheid van Roger Adria, Matteo Sobrero, Sam Welsford, Lennart Jasch, Jonas Koch, Ryan Mullen, Filip Maciejuk, Marco Martín, Anton Palzer en Nate Pringle.

Red Bull-BORA-hansgrohe zwijgt over Lazkano

Over Oier Lazkano wordt dan weer geen woord gerept. Eind oktober werd de Spanjaard door de UCI voorlopig geschorst vanwege afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort. Sinds Parijs-Roubaix reed Lazkano geen enkele wedstrijd meer.

Red Bull-BORA-hansgrohe greep meteen in en zette Lazkano aan de deur. Zelf schreeuwde Lazkano zijn onschuld uit en nam een juridisch team onder de arm om dat te bewijzen.



