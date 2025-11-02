Oier Lazkano doorbreekt de stilte en reageert nu ook zelf op voorlopige schorsing

Een van de enigen die nog niet gereageerd had op zijn voorlopige schorsing door afwijkingen in zijn biologisch paspoort, was Oier Lazkano zelf. De Spanjaard ontkent alle gebruik van doping.

Door afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024 heeft de UCI beslist om Oier Lazkano voorlopig te schorsen. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe verbrak ook al het contract van Lazkano.

Sinds april dit jaar leek Lazkano van de aardbol verdwenen en de Spanjaard had zich ook niet uitgesproken over zijn voorlopige schorsing. In een statement schreeuwt Lazkano nu zijn onschuld uit.

Lazkano ontkent gebruik van doping of verboden middelen

"Ik heb nooit dopingmiddelen of verboden methoden gebruikt. Mijn carrière is gebouwd op inspanning, toewijding, eerlijkheid en dagelijkse inzet", schrijft Lazkano. Hij wil zijn naam dan ook zuiveren.

Lazkano heeft een medisch-juridisch team samengesteld om de beschuldigingen te weerleggen. Zijn team zal "alle nodige maatregelen" nemen om zijn integriteit te bewijzen en alle mogelijke procedures gebruiken om dat te doen.





"Ik vertrouw op de waarheid en op sportieve rechtvaardigheid", schrijft Lazkano nog. "Ik zal met vastberadenheid en transparantie doorgaan om mijn naam en mijn professionele waardigheid verdedigen."