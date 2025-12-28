Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen

Geen duel, maar Van Aert kan Van der Poel wel aardig handje helpen
Mathieu van der Poel staat straks niet aan de start van de Wereldbeker in Dendermonde. Al hoeft dat geen probleem te zijn om de eindzege in de Wereldbeker te pakken.

Met zijn vierde zege dit seizoen in de Wereldbeker in Gavere en een pas elfde plaats van Laurens Sweeck is Mathieu van der Poel tot op amper één punt gekomen van de leidersplaats in het klassement. 

Voor de wereldkampioen is de eindzege in de Wereldbeker, die hij in 2018 één keer pakte bij de profs, geen must. "De Wereldbeker is niet echt een doel, al zou winst heel leuk zijn. Dan had ik Dendermonde er alleen bij moeten nemen."

En dat doet Van der Poel niet, maar dat hoeft niet echt een probleem te zijn. Als hij in Zonhoven, Maasmechelen en Hoogerheide wint, de drie manches die hij nog rijdt, dan pakt de wereldkampioen al zeker 120 punten. 

Helpt Van Aert afwezige Van der Poel?

Als Laurens Sweeck gelijke tred wil houden, moet hij in de vijf resterende manches gemiddeld telkens derde of vierde worden. Te beginnen met straks Dendermonde, waar Van Aert zijn rivaal Van der Poel een handje kan helpen. 

Van Aert zal wellicht strijden voor de zege en het maximum van veertig punten pakken. En er zijn ook nog Tibor Del Grosso, Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. Zij willen ook hun kans willen grijpen zonder Van der Poel aan de start. 

Lees ook... "Om zijn salaris te wettigen...": Van Aert stevig aangepakt

Voor Sweeck zal het dus zaak worden om te strijden voor elke plaats en elk punt en zo veel mogelijk voorsprong te nemen op Van der Poel. Maar makkelijk lijkt dat dus niet te worden voor hem, hij beseft dan ook dat de eindzege in de Wereldbeker moeilijk wordt

