Goed en slecht nieuws over Nieuwenhuis: ploeg geeft meer uitleg over blessure

Geen Wereldbeker in Dendermonde, maar wel de X2O Trofee in Loenhout. Joris Nieuwenhuis zal maandag zijn leidersplaats verdedigen ondanks een pijnlijke knie.

Door een pijnlijke knie na een valpartij in Antwerpen moest Joris Nieuwenhuis zowel in Heusden-Zolder als in Gavere opgeven. De Wereldbeker in Dendermonde laat hij schieten, maar maandag start Nieuwenhuis dus wel in Loenhout.

Dat bevestigt Bob De Cnodder, operations manager van het Ridley Racing Team, bij Belga. In Antwerpen werd Nieuwenhuis zestiende, maar volgens De Cnodder is het een wonder dat hij die cross heeft kunnen uitrijden.

"Hij kon geen kracht meer zetten op het rechterbeen. Na Hofstade speelde de knie echter opnieuw op en onderging hij andermaal enkele behandelingen." Met enkele dagen rust probeert Nieuwenhuis nu klaar te geraken voor Loenhout.

Nieuwenhuis verdedigt leidersplaats in Loenhout

Daar wil hij zo goed en zo kwaad als mogelijk zijn leidersplaats in de X2O Badkamers Trofee verdedigen. Nieuwenhuis won de tweede manche in Lokeren en staat na vier van de acht manches stevig aan de leiding.



Nieuwenhuis heeft 40 seconden voorsprong op de Brit Cameron Mason en 43 seconden op Thibau Nys. Niels Vandeputte volgt als vierde op meer dan anderhalve minuut. Als Nieuwenhuis niet zou starten in Loenhout, krijgt hij vijf minuten straftijd.