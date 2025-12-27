Dan toch niet? Nieuwenhuis komt met rechtzetting over blessure en pauze

Joris Nieuwenhuis zal dan toch blijven crossen. De Nederlander liet eerder uitschijnen dat hij een tijdje aan de kant stond door problemen met zijn knie.

Met twee opgaves op rij, in Heusden-Zolder en Gavere, ging het duidelijk niet goed met Joris Nieuwenhuis. De Nederlander klaagde sinds de cross in Antwerpen over pijn aan de knie door een valpartij.

Op zijn Instagram schreef Nieuwenhuis vrijdag het volgende. "Na de wedstrijd hebben we besloten om alles te dubbelchecken voor ik weer begin met het rijden van wedstrijden. Ik houd jullie op de hoogte!"

Daarmee leek de Nederlander aan te geven dat hij even aan de kant zou staan, maar dat is toch niet het geval. Zaterdag kwam Nieuwenhuis nog eens op Instagram met een update en ook een rechtzetting.

Nieuwenhuis blijft crossen

"Het seizoen staat niet on hold. Het is vooral even afwachten hoe het lichaam reageert de komende dagen. Afhankelijk daarvan kijken we welke wedstrijden ik ga rijden", stelt Nieuwenhuis.

De Nederlander, die vanaf 1 januari voor een eenmansploeg zou rijden, staat op de voorlopige startlijst voor de Wereldbeker van zondag in Dendermonde en de X2O Trofee van maandag in Loenhout.