Dan toch niet? Nieuwenhuis komt met rechtzetting over blessure en pauze

Dan toch niet? Nieuwenhuis komt met rechtzetting over blessure en pauze
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Joris Nieuwenhuis zal dan toch blijven crossen. De Nederlander liet eerder uitschijnen dat hij een tijdje aan de kant stond door problemen met zijn knie.

Met twee opgaves op rij, in Heusden-Zolder en Gavere, ging het duidelijk niet goed met Joris Nieuwenhuis. De Nederlander klaagde sinds de cross in Antwerpen over pijn aan de knie door een valpartij. 

Op zijn Instagram schreef Nieuwenhuis vrijdag het volgende. "Na de wedstrijd hebben we besloten om alles te dubbelchecken voor ik weer begin met het rijden van wedstrijden. Ik houd jullie op de hoogte!"

Daarmee leek de Nederlander aan te geven dat hij even aan de kant zou staan, maar dat is toch niet het geval. Zaterdag kwam Nieuwenhuis nog eens op Instagram met een update en ook een rechtzetting. 

Nieuwenhuis blijft crossen

"Het seizoen staat niet on hold. Het is vooral even afwachten hoe het lichaam reageert de komende dagen. Afhankelijk daarvan kijken we welke wedstrijden ik ga rijden", stelt Nieuwenhuis. 

Lees ook... Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend
De Nederlander, die vanaf 1 januari voor een eenmansploeg zou rijden, staat op de voorlopige startlijst voor de Wereldbeker van zondag in Dendermonde en de X2O Trofee van maandag in Loenhout. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Joris Nieuwenhuis

Meer nieuws

Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

Belgische sprinter uit kritiek op zijn ploeg: "Mag niet meer gebeuren"

20:30
Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

Wil niet iedereen veiliger wielrennen? UCI-voorzitter Lappertient begrijpt het niet

20:00
Stopt ze over drie jaar? Kopecky helder over haar wielerpensioen

Stopt ze over drie jaar? Kopecky helder over haar wielerpensioen

19:00
📷 Geen cross, maar Van Aert en Van der Poel trotseren wel de kou

📷 Geen cross, maar Van Aert en Van der Poel trotseren wel de kou

18:30
Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend

Leider in een klassement: Nieuwenhuis maakt pijnlijke beslissing bekend

10:00
'Transfer naar Mettepenningen? Nieuwenhuis heeft beslissing genomen over toekomst'

'Transfer naar Mettepenningen? Nieuwenhuis heeft beslissing genomen over toekomst'

08:30
Hij moet de wielerfans teleurstellen: Pogacar wil er niet van weten

Hij moet de wielerfans teleurstellen: Pogacar wil er niet van weten

17:00
Beter dan Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Movistar

Beter dan Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Movistar

16:30
"Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert

"Het kan niet stuk": Mettepenningen in de wolken door Van Aert

16:00
Duidelijk plan met Evenepoel: Lodewyck zegt waar het op staat

Duidelijk plan met Evenepoel: Lodewyck zegt waar het op staat

15:00
Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel

Abrahamsen twee keer vijf uur op Zwift: Bakelants velt zijn oordeel

14:00
Verborgen kant van Vingegaard: trainer doet boekje open

Verborgen kant van Vingegaard: trainer doet boekje open

13:30
Beste moment van 2025: Tadej Pogacar maakt verrassende keuze

Beste moment van 2025: Tadej Pogacar maakt verrassende keuze

13:00
Ook door Van der Poel? Roodhooft trekt aan de alarmbel over de cross

Ook door Van der Poel? Roodhooft trekt aan de alarmbel over de cross

12:30
De nieuwe Van der Poel? Del Grosso zegt het nog één keer

De nieuwe Van der Poel? Del Grosso zegt het nog één keer

12:00
Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts

Bakelants zegt wat echte reden was voor dopingschorsing van Aerts

11:00
Te streng voor zichzelf? Herygers spreekt Nys tegen

Te streng voor zichzelf? Herygers spreekt Nys tegen

09:00
Geen andere keuze meer? Geplaagde Ronhaar moet knopen doorhakken

Geen andere keuze meer? Geplaagde Ronhaar moet knopen doorhakken

08:00
Met amper vijf zeges: Van der Poel raapte al heel wat prijzengeld op

Met amper vijf zeges: Van der Poel raapte al heel wat prijzengeld op

07:30
Bondscoach De Clercq komt met korte update over Eli Iserbyt

Bondscoach De Clercq komt met korte update over Eli Iserbyt

07:00
Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match

Tip voor broers Roodhooft: Herygers ziet perfecte match

21:30
Geen derde wereldtitel: Kopecky verklaart forfait voor WK in Rwanda

Geen derde wereldtitel: Kopecky verklaart forfait voor WK in Rwanda

26/12
Met goede reden: goede vriend van Van Aert laat veldrijden steeds meer links liggen

Met goede reden: goede vriend van Van Aert laat veldrijden steeds meer links liggen

26/12
Na zege tegen Van Aert: Del Grosso eerlijk over Nys en Van der Poel

Na zege tegen Van Aert: Del Grosso eerlijk over Nys en Van der Poel

26/12
Geen duel met Van Aert: Van der Poel verklaart forfait voor Dendermonde

Geen duel met Van Aert: Van der Poel verklaart forfait voor Dendermonde

26/12
Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere

Van der Poel moet iets toegeven over Nys na overwinning in Gavere

26/12
Geen duel tot het einde met Van der Poel: Nys onthult reden voor foutje

Geen duel tot het einde met Van der Poel: Nys onthult reden voor foutje

26/12
🎥 Foutje van Nys volstaat: Van der Poel wint in Gavere na mooi duel

🎥 Foutje van Nys volstaat: Van der Poel wint in Gavere na mooi duel

26/12
Van Aert is gewaarschuwd: bondscoach zet harde deadline voor WK

Van Aert is gewaarschuwd: bondscoach zet harde deadline voor WK

26/12
Fout advies gekregen van Van der Haar? Brand komt met uitleg na tiende zege op rij

Fout advies gekregen van Van der Haar? Brand komt met uitleg na tiende zege op rij

26/12
Controversiële tweede fietswissel: Evenepoel geeft fout op WK toe

Controversiële tweede fietswissel: Evenepoel geeft fout op WK toe

26/12
📷 Met een grapje erbij: ook op tweede kerstdag geen rust voor Van Aert

📷 Met een grapje erbij: ook op tweede kerstdag geen rust voor Van Aert

26/12
Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

Na het succes van Van Aert: Meeus kritisch voor organisatie van de Tour

26/12
Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

Van Aert vreest en ziet opvallend voordeel voor Van der Poel

26/12
'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

'Blijven rugproblemen niet zonder gevolgen? Nys wil deze cross schrappen'

26/12
Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

Geleerd uit zijn fouten: Evenepoel pakt het helemaal anders aan

26/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Tibor Del Grosso Remco Evenepoel Joris Nieuwenhuis Lotte Kopecky Paul Herygers Christoph Roodhooft Jan Bakelants Klaas Lodewyck Cian Uijtdebroeks Jordi Meeus Daan Soete Lucinda Brand Laurens Sweeck Angelo De Clercq Philippe Gilbert Eli Iserbyt

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved