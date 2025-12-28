Meer dan drie weken in het ziekenhuis: Patrick Lefevere onthult gevolgen op zijn dagelijkse leven

In november lag Patrick Lefevere meer dan drie weken in het ziekenhuis. De ex-CEO van Soudal Quick-Step voelt de gevolgen van een abces op zijn lever nog altijd.

Door een abces op zijn lever met een grootte van 10 op 10 op 12 centimeter lag Patrick Lefevere in november meer dan drie weken in het ziekenhuis. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step verloor daardoor ook tien kilo.

Eind november mocht Lefevere het ziekenhuis verlaten, maar hij voelt de gevolgen nog tot op de dag van vandaag. "Tien kilo is veel. Ik heb het sneller koud", zegt Lefevere bij VTM Nieuws.

Gevolgen voor Lefevere na drie weken in het ziekenhuis

Lefevere revalideert ook nog bijna elke dag bij de kinesist, zo'n dertig tot veertig minuten per keer. En dat vooral om zijn quadriceps te bewerken, doordat hij dus meer dan drie weken in een ziekenhuisbed lag.

Want als hij stapt, voelt het voor Lefevere precies of hij dronken is. "Ik heb niet de indruk dat, als ik zat was, ik ooit zo heb gelopen. Niet meer recht. En niet meer goed zien. Ik hoop dat dat zal beteren met het stopzetten van die zware antibiotica."



Die antibiotica mocht Lefevere na meer dan een maand stopzetten, maar hij moest wel nog altijd bloedverdunners nemen door een klontertje in zijn lever. Dat moet ook nog weg bij de bijna 71-jarige Lefevere.