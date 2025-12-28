"Onbetrouwbare" Stéphane Heulot, ex-CEO van Lotto, krijgt de volle laag

Na zijn vertrek bij Lotto vond ex-CEO Stéphane Heulot een nieuwe uitdaging bij TotalEnergies. Al is niet iedereen even gelukkig met zijn aanstelling.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty was er geen plaats meer voor CEO Stéphane Heulot bij de nieuwe fusieploeg. De ex-CEO van Lotto besloot dan ook al om in september de deur achter zich dicht te trekken.

Bij TotalEnergies vond Heulot intussen een nieuwe uitdaging, hij wordt er in 2026 algemeen directeur. Hij neemt die rol over van Jean-René Bernaudeau, die wel CEO blijft van de Franse ploeg. Ex-renner Jérôme Pineau begrijpt de keuze van Bernaudeau niet.

Is Heulot de goede keuze voor TotalEnergies?

"Hij geeft het stokje door aan iemand die zijn teams vaker in de steek heeft gelaten dan dat hij ze heeft geholpen", zegt Pineau bij Grand Plateau. Zelf liet Pineau in 2022 B&B Hotels-KTM failliet gaan.

"Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor... Maar we weten allemaal in het wielrennen dat Heulot niet de meest betrouwbare man is", stelt Pineau. "Dit team heeft al heel wat briljante mensen gezien, veel briljanter dan meneer Heulot."



"Ik weet niet waartoe Heulot in staat is, ik weet niet of deze keuze vruchten zal afwerpen, maar ik betwijfel het ten zeerste." In 2026 moet de Franse ploeg ook op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, want TotalEnergies stopt zijn sponsoring.