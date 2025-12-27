Duidelijk plan met Evenepoel: Lodewyck zegt waar het op staat

Remco Evenepoel komt in volgend jaar niet aan de start in de Ronde van Vlaanderen. Volgens zijn ploegleider Klaas Lodewyck is dat niet meer dan normaal.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe gaat Remco Evenepoel in zijn eerste jaar niet experimenteren. De olympische kampioen waagt zich niet aan de Ronde van Vlaanderen of de dubbel Giro-Tour.

Evenepoel wil zich onder meer via de Ronde van Catalonië optimaal kunnen klaarstomen voor de Tour de France. Na zijn wisselvallig 2025 wil Red Bull-BORA-hansgrohe geen enkel risico nemen met Evenepoel.

Lodewyck gelooft in sterkere Evenepoel in 2026

"Het belangrijkste voor Remco is dat hij op zijn fiets blijft zitten", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij WielerFlits. Hij gelooft dan ook dat Evenepoel zonder het ongeval in december vorig jaar een ander niveau had kunnen halen.

Dat bewees het sterke najaar van Evenepoel, waarin hij tweede werd in de wegrit van het WK in Rwanda, het EK in Frankrijk en de Ronde van Lombardije. Daarop bouwt Red Bull-BORA-hansgrohe verder.



"Met een goede rustperiode en het feit dat hij ervoor zorgt dat hij deze weken gezond blijft, geloof ik dat we zijn niveau week na week kunnen opkrikken", stelt Lodewyck nog.