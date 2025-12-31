📷 Afsluiten in schoonheid: Evenepoel keert terug naar speciale plaats

Remco Evenepoel heeft het jaar afgesloten met een uitstapje naar Parijs. Voor de olympische kampioen start vanaf 1 januari een nieuwe hoofdstuk bij zijn nieuwe ploeg.

Dat Evenepoel naar Parijs trok om 2025 af te sluiten is niet verwonderlijk. De Franse hoofdstad heeft sinds de Olympische Spelen vorig jaar een speciale betekenis voor hem met zijn dubbele gouden olympische medaille.

Evenepoel sluit 2025 af met Oumi in Parijs

Evenepoel trok al lopend ook even naar de Eiffeltoren en deed er zijn intussen bekende zegegebaar. "2026 is calling", schreef Evenepoel als bijschrift op zijn post op Instagram.

Ook zijn vrouw Oumi was uiteraard van de partij in Parijs, samen ging ze onder meer op restaurant en ook 's avonds werd de Eiffeltoren nog eens bezocht. Evenepoel ging ook langs bij patissier Julien Alvarez en kreeg een taart in de vorm van zijn gouden medaille.

Nieuwe start voor Evenepoel in 2026

Voor Evenepoel is 2025 dus een afgesloten hoofdstuk, 2026 wordt voor hem een nieuwe start. Na zeven jaar verliet hij Soudal Quick-Step, vanaf volgend jaar rijdt Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Bij de Duitse ploeg wil Evenepoel onder meer schitteren in de Tour en hoopt hij in Parijs op het eindpodium te staan. In 2024 stond Evenepoel wel op het podium van de Tour, maar toen eindigde de Tour in Nice.



