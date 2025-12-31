"Een schande": Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug

Jonas Vingegaard won dit jaar voor het eerst in zijn carrière de Vuelta. Door het protest tegen deelname van Israel-Premier Tech werd de slotrit en de podiumceremonie geannuleerd, er kwam uiteindelijk een alternatief op een parking.

De Vuelta van dit jaar stond bol van de incidenten en protesten tegen de deelname van Israel-Premier Tech. De elfde etappe naar Bilbao werd geneutraliseerd, de zestiende etappe werd ingekort en de finish verplaatst naar de boog van de laatste acht kilometer.

Vuelta ontsierd door incidenten

Ook in de slotrit in Madrid liep het helemaal fout. Na 50 kilometer, op de eerste lokale ronde, werd de koers geneutraliseerd. Even later werd de laatste etappe ook helemaal stopgezet en was er geen sprake van een podiumceremonie.

"Uiteindelijk denk ik dat je wel kunt zeggen dat het ook een historische viering was", blikt Vingegaard terug bij TuttoBiciWeb. "Maar het was natuurlijk ook een schande voor de wielersport wat er gebeurde."

Alternatieve ceremonie op parking

"Ik herinner me ook dat er een paar vraagtekens boven ieders hoofd hingen toen we terugkwamen bij het hotel, omdat het niet helemaal duidelijk was wat er zou gebeuren." Uiteindelijk organiseerde de moeder van Pidcock een alternatieve podiumceremonie op een parking.

"Ik zat een tijdje achter in de bus, en toen kwamen de anderen aan en dronken we samen een pintje. Opeens stapte er iemand de bus in en zei: 'We organiseren een feestje hier op de parkeerplaats. We proberen iedereen bij elkaar te krijgen.'"





"En toen kwam iedereen aan en was het voor mij persoonlijk een van de meest memorabele podiumceremonies die ik ooit heb meegemaakt", besluit Vingegaard nog.